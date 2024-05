Com trabalho tático, Flamengo realiza penúltimo treino antes de enfrentar o Amazonas

O Flamengo realizou nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, seu penúltimo treino antes do duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Amazonas. A bola rola nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Para o confronto, o técnico Tite não conta com o zagueiro Léo Pereira, que teve lesão na coxa constatada. Para seu lugar, o treinador pode mandar a campo Léo Ortiz, que vem atuando com mais frequência. A outra opção seria David Luiz, que entrou em campo na goleada de 4 a 0 contra o Bolívar.

Quarta tem Copa do Brasil e o Mengão segue o trabalho visando a partida diante do Amazonas.

Tite comandou um trabalho tático nesta segunda-feira. O treinador ajusta os últimos detalhes para o duelo nesta terça-feira, quando o Flamengo treina pela última vez antes da viagem a Manaus.

O Flamengo precisa apenas de um empate para conquistar a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Maracanã, com gol de Pedro.