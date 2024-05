São Paulo abre venda geral dos ingressos para duelo com o Águia de Marabá pela Copa do Brasil

O São Paulo divulgou, nesta segunda-feira, a abertura da venda geral dos ingressos para o jogo com o Águia de Marabá, nesta quinta-feira, no Morumbis, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor Paulista defende vantagem de 3 a 1 construída fora de casa, no Mangueirão. O torcedor pode adquirir os ingressos no site spfcticket.net.

A diretoria manteve os ingressos com preços acessíveis para todo o público. As entradas mais baratas estão disponíveis a partir de R$ 15,00 (meia-entrada), na Arquibancada Norte. A entrada mais cara é do Camarote dos ídolos, que custa R$ 400,00 cada.

? Vendas abertas para todo o público pro jogo contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil! O Tricolor decide vaga para as oitavas de final na próxima quinta-feira, às 21h30, no MorumBIS. Compre agora > https://t.co/CV5rzDgf8V #VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/fO1Xt2DJNQ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 20, 2024

Para os sócios-torcedores, os ingressos estão liberados para a compra desde o dia 12 e, por isso, a Arquibancada Sul está esgotada.

Em comparação ao último jogo do clube paulista em seu estádio, contra o Barcelona-EQU, pela Libertadores, as entradas ganharam desconto. No duelo internacional, o preço mais barato era de R$ 37,50 (meia-entrada), na Arquibancada Norte, e o mais caro era de R$ 700,00 cada.

Confira os preços dos ingressos para o duelo contra o Águia de Marabá

ARQUIBANCADA

Norte

Meia-entrada: R$ 15,00



Inteira: R$ 30,00

Leste

Meia-entrada: R$ 25,00



Inteira: R$ 50,00

Sul (esgotada)

Meia-entrada: R$ 20,00



Inteira: R$ 40,00

Visitante

Meia-entrada: R$ 25,00



Inteira: R$ 50,00

CADEIRA

Térrea Leste (Azul)

Meia-entrada: R$ 100,00



Inteira: R$ 200,00

Térrea Oeste (Vermelha)

Meia-entrada: R$ 40,00



Inteira: R$ 80,00

Superior Sul (Laranja)

Meia-entrada: R$ 40,00



Inteira: R$ 80,00

Superior Norte (Amarela)

Meia-entrada: R$ 50,00



Inteira: R$ 100,00

Especial Oeste

Meia-entrada: R$ 60,00



Inteira: R$ 120,00

CAMAROTE

Camarote Corporativo SPFC: R$ 4140,00 (preço único)



Camarote dos Ídolos: R$ 400,00 (preço único)