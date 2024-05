Bologna abre três a zero, mas Juventus busca empate pelo Campeonato Italiano

O Bologna recebeu a Juventus pela 37ª rodada do Campeonato Italiano, nesta segunda-feira. Em duelo direto pela terceira colocação, o time da casa abriu 3 a 0 no placar, mas acabou levando o empate no final.

Com o resultado, as duas equipes seguem empatadas com 68 pontos, mas o Bologna leva vantagem no saldo de gols e ocupa a terceira posição na tabela. A Juventus, por sua vez, chega a seis rodadas sem vencer e permanece no quarto lugar

O próximo compromisso da Juventus será neste sábado, às 13 horas (de Brasília), quando recebe o Monza. Já o Bologna volta a campo nesta sexta-feira, às 15h45, fora de casa, diante do Genoa. Os dois jogos são válidos pela última rodada do Campeonato Italiano.

FT |??| Pareggio in rimonta riacciuffato nel finale ????#BolognaJuve pic.twitter.com/VeCye7Qufq ? JuventusFC (@juventusfc) May 20, 2024

O Bologna abriu o placar logo no primeiro minuto. Depois de um cruzamento rebatido, Riccardo Calafiori aproveitou o rebote e marcou. Aos 11, Urbanski levantou a bola na área e Santiago Castro subiu para cabecear com precisão.

Já no segundo tempo, após uma saída de bola errada da Juventus, Castro passou para Calafiori, que bateu de cavadinha e fez o terceiro gol do Bologna, aos oito minutos.

A reação da Juventus começou aos 30 minutos. Chiesa roubou a bola no campo de ataque e tocou na saída do goleiro. Em cobrança de falta, Yildiz fez o segundo dos visitantes, aos 37.

O empate saiu na jogada seguinte. Yildiz aproveitou uma saída de bola errada do Bologna e bateu de fora da área para dar números finais ao confronto.

No outro jogo desta segunda-feira pelo Campeonato Italiano, o Verona bateu a Salernitana fora de casa por 2 a 1 e garantiu sua permanência na Primeira Divisão. Suslov e Folorunsho marcaram, enquanto Maggiore descontou.