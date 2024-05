Al Sadd pode ser acusado de assediar Abel Ferreira? PVC explica

No De Primeira, Paulo Vinícius Coelho explicou como será o processo na Fifa sobre a reclamação do Al Sadd em relação ao pré-contrato que Abel Ferreira teria descumprido com o clube do Qatar.

'Abel entende que pode ganhar o processo': "O estafe do Abel entende que ele pode ganhar ou perder o processo, se ele perder o processo, ele vai ter que pagar a multa de 5 milhões de euros. Entende, no entanto, que esse processo vai se basear em cláusulas do pré-contrato que podem dar ganho de causa ao Abel. Não está claro quais são essas cláusulas, mas você pode dizer, por exemplo, estou eu aqui conjecturando, que um pré-contrato, por não ser um contrato, não precisa ter uma multa de 5 milhões de euros. Ou ter cláusulas que condicionassem a ida dele, o pré-contato pode ter um cláusula que diga 'em casa de rescisão com o Palmeiras'. Então, o processo vai pegar o pré-contrato, a Fifa vai analisar e vai dar ganho de causa para o Al Sadd ou para o Abel".

'Vai depender de a Fifa analisar todo o pré-contrato': "Esse é o entendimento do estafe do Abel Ferreira, que também diz o seguinte: assim que o Al Sadd comunicou que tinha um processo, que foi no começo do ano, o Palmeiras foi notificado pelo Abel de que tinha um processo com o Al Sadd. E o processo do Al Sadd? Em princípio, o Palmeiras não corre risco porque um técnico, diferentemente de um jogador, pode assinar um pré-contrato a qualquer momento. O Abel podia assinar um pré-contrato, mas o Abel estava sob contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e depois de rejeitar o Al Sadd ele renovou até dezembro de 2025, mas quando assinou o pré-contrato com o Al Sadd no ano passado, ele tinha contrato com o Palmeiras em vigência até dezembro de 2024. Então, o Palmeiras não pode ser acusado de assediar um técnico que estava sob contrato, ao contrário, o Al Sadd é que pode ser acusado de assediar o técnico que tinha contrato com outro clube. Então, em teoria, o Palmeiras está resguardado. O Abel pode ser condenado no processo, mas vai depender de a Fifa analisar todo o pré-contrato e entender que ele o descumpriu".

