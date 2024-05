Vasco encerra a preparação para encarar o Fortaleza pela Copa do Brasil

O Vasco encerrou nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, a preparação para o confronto diante do Fortaleza, na volta da terceira fase da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nesta terça, às 21h30 (de Brasília), no São Januário.

As atividades ainda foram comandadas pelo interino Rafael Paiva. O português Álvaro Pacheco já desembarcou no Rio de Janeiro, mas ainda não foi anunciado como novo técnico do Vasco.

Segunda-feira de treino no CT Moacyr Barbosa pelas câmeras da VascoTV ??#VascoDaGama pic.twitter.com/EB2lUvzF4O ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 20, 2024

O Vasco conta com o apoio da torcida para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Em parcial divulgada pelo clube nesta tarde, mais de 15.000 ingressos já foram vendidos.

As equipes empataram sem gols no jogo de ida, no Castelão. Portanto, uma vitória mínima classifica o Vasco, e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Para o duelo, Rafael Paiva não conta com os meias Jair e Paulinho, que se recuperam de lesão. Sendo assim, uma provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; João Victor, Maicon, Léo e Lucas Piton; Galdames, Sforza, Rossi, Payet e David; Vegetti.

O Vasco não entra em campo deste o dia 12 de maio (domingo), quando venceu o Vitória por 2 a 1, no São Januário, pelo Brasileirão. A equipe enfrentaria o Flamengo neste fim de semana, mas o duelo foi adiado devido às enchentes no Rio Grande do Sul.