Corinthians fala em negociação legal após denúncia de laranja em patrocínio

O Corinthians disse que "todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas", após a coluna de Juca Kfouri, no UOL, denunciar o uso de laranja no pagamento a intermediarios do patrocínio da Vai de Bet.

O que aconteceu

Corinthians disse que "todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas." O clube pagou R$ 1,4 milhão para a empresa Rede Social pela intermediação do contrato de patrocínio da Vai de Bet, que aparece hoje no peito da camisa de jogo.

"O clube destaca que não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros." Na coluna, Juca Kfouri afirma que o intermediário do patrocínio (a empresa Rede Social) fez duas transferências bancárias para uma empresa (Neoway) que tem como sócia uma mulher que disse não saber ser sócia da mesma.

O Corinthians disse que, "caso sejam apresentadas quaisquer provas de ilícitos, estes serão discutidos junto ao Conselho Deliberativo para providências que se fizerem necessárias."

A reportagem entrou em contato com Marcelo Mariano, diretor administrativo, que teria determinado o pagamento, e com Rozallah Santoro, diretor financeiro, que não teria autorizado o pagamento. Os dois não quiseram se manifestar.

Alex Fernando André, o Alex Cassundé, dono da Rede Social, e Sérgio Moura, diretor de marketing do Corinthians, não responderam a mensagens da reportagem.