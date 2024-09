Recém-chegado ao Rayo Vallecano, James Rodríguez mostra ambição para a temporada

O meia colombiano James Rodríguez deixou claro seus ambiciosos objetivos como novo jogador do Rayo Vallecano, da Espanha, em entrevista divulgada pelo clube nesta sexta-feira.

Falando sobre as competições domésticas que a equipe disputa, o ex-São Paulo disse mirar as seis primeiras colocações do Campeonato Espanhol, além de não descartar um possível título da Copa do Rei.

"Todo mundo sabe que [LaLiga] é uma liga que eu gosto muito, joguei bem aqui e isso foi um motivo para voltar. Espero jogar bem, ajudar os meus companheiros para que possam jogar um bom futebol e, sobretudo, vencer. O objetivo é estar entre os seis primeiros, chegar o mais longe possível na Copa do Rei e, porque não, ganhá-la", afirmou James.

As ambições do colombiano fariam da temporada do Rayo a melhor de sua história. O time de Vallecas nunca venceu a Copa do Rei e tampouco ultrapassou a oitava colocação em uma temporada de LaLiga, posição alcançada em 2012/13.

Após se transferir do São Paulo em agosto, James disputou uma partida pelo Rayo Vallecano, atuando por cerca de dez minutos na vitória diante do Osasuna, por 3 a 1, na última segunda-feira.

O Rayo volta a campo neste domingo, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético de Madrid, no Estádio de Vallecas. James Rodríguez estará à disposição do técnico Iñigo Perez para disputar a partida, válida pela sexta rodada do Campeonato Espanhol.