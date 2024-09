Atacante do São Paulo, Calleri está prestes a alcançar marca de 450 jogos como profissional

O atacante Jonathan Calleri está prestes a alcançar a marca de 450 jogos como jogador profissional. O argentino pode chegar ao número neste domingo, quando o São Paulo enfrenta o Internacional, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Morumbis a partir das 18h30 (de Brasília).

"Comecei a jogar bola desde muito cedo, quando ainda era uma criança. O tempo foi passando, virei jogador e fiz a minha estreia profissional, em 2013, pelo All Boys, clube que tenho uma forte relação e um enorme carinho. Desde então, já foram muitas partidas como profissional e sinto muito orgulho por tudo o que vivi. Aqui no São Paulo é onde eu encontrei a minha maior identificação e quando olho pra trás e vejo a minha trajetória, fico muito contente pelo caminho ter me levado até o Tricolor", disse Calleri.

"Quando eu era bem pequeno, tinha o sonho de ser jogador, mas jamais imaginei passar por todas as emoções que vivi no futebol. Foram momentos muito especiais e que me fizeram amadurecer como jogador e como pessoa. Me sinto um cara muito privilegiado por acordar todos os dias e trabalhar com o que amo, com o que tenho enorme prazer e paixão. Estou perto de atingir 450 jogos e espero ainda poder entrar em campo muitas e muitas vezes", comentou.

A estreia profissional de Calleri aconteceu no dia 14 de agosto de 2013, pelo All Boys, na vitória de 1 a 0 sobre o Estudiantes, pelas quartas de final da Copa da Argentina, no estádio San Juan del Bicentenario. Na ocasião, o jogador entrou aos 35 minutos do segundo tempo, na vaga de Javier Cámpora. Ele agradeceu ao clube argentino.

"Não posso deixar de agradecer a cada pessoa que me ajudou, desde os meus primeiros passos até hoje. Prefiro não citar nomes para não esquecer de ninguém, mas todos tiveram um papel fundamental na minha vida. Em especial, o All Boys, que me deu a oportunidade de iniciar no futebol e fazer a minha estreia como profissional", finalizou.

Calleri possui 75 gols em 201 jogos com a camisa do São Paulo. O argentino é o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história do Tricolor. Além disso, é o terceiro jogador da história da equipe paulista que mais vezes balançou as redes na Copa Libertadores, com 13 tentos, atrás apenas de Luis Fabiano e Rogério Ceni, ambos com 14.

Em 2016, aliás, quando fez nove gols pela Libertadores, Calleri entrou para a história e ainda ostenta a marca de ser o são-paulino com mais tentos em uma única edição do torneio.

A marca de 450 jogos como profissional, no entanto, pode ser adiada. Isso porque Calleri deve ser reserva contra o Internacional. O técnico Luis Zubeldía deve mandar a campo um time alternativo em virtude do jogo de volta das quartas de final da Libertadores, contra o Botafogo, na próxima quarta-feira. Nesta partida, o camisa nove do São Paulo tem tudo para ser titular.