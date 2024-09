Jogadoras de Corinthians e São Paulo revelam expectativas para grande decisão do Brasileirão feminino

Nesta sexta-feira, dois dias antes da grande decisão do Campeonato Brasileiro feminino, jogadoras e técnicos de Corinthians e São Paulo participaram de entrevista coletiva. O evento, realizado no Museu do Futebol, trouxe Lucas Piccinato, Tamires e Duda Sampaio do lado corintiano, enquanto Thiago Viana, Aline Milene e Dudinha representaram as são-paulinas.

Corinthians e São Paulo fazem o jogo de volta da final do Brasileirão feminino neste domingo, a partir das 10h (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão vai em busca de seu sexto título, enquanto o Tricolor quer a conquista inédita.

Durante a coletiva, Duda Sampaio falou sobre a expectativa de todos sobre o Corinthians, que é dono de um dos melhores projetos esportivos do futebol feminino brasileiro. A meia afirmou que as recentes conquistas não deixaram o elenco acomodado, e as atletas sempre querem mais.

"A equipe do Corinthians chega como todo ano. Temos um investimento muito grande, uma estrutura muito boa, então o que se espera disso é que a gente esteja sempre em finais, disputando todos os títulos. Falando por mim, é mais um momento muito especial na minha carreira, vivenciar dois grandes clássicos em dois grandes estádios. Poder decidir na nossa casa mostra a força do que é esse projeto. E agora poder decidir mais uma vez na nossa casa, mostra muito a força do que é esse projeto e do que ele vem fazendo durante tanto tempo. Uma coisa que é muito clara para nós, estamos ali e já ganhamos algumas vezes, mas têm meninas que estão chegando agora e querem muito. O principal que eu vi, desde que eu cheguei aqui, é que não deixamos cair. Independente de estar ganhando, a gente sempre quer mais, e isso faz com o que o Corinthians seja tão vitorioso", declarou a jogadora.

Tamires, por sua vez, ressaltou o que foi dito por sua companheira de equipe e celebrou a evolução do futebol feminino. A lateral não poderá estar em campo por se recuperar de uma cirurgia no tornozelo, mas deixou claro que vem acompanhando toda a final do lado de fora.

"E só para complementar o que a Duda falou, acho que essa força do Corinthians vem sendo mostrada ano após ano. Estou vivendo essa final fora dos gramados, e estou sentindo mais uma vez o quanto a atmosfera da torcida, da entrega das atletas, do departamento como um todo. Olhando de fora, isso faz muita diferença. Isso me deixa muito feliz e orgulhosa. Fora de campo, também vemos os detalhes do carinho do torcedor, a entrega das meninas. Tudo isso mostra o quanto o Corinthians tem sido resiliente ao longos dos anos e trazendo a torcida. Em 2018, por exemplo, nosso primeiro jogo na Arena foi com quatro mil pessoas. Agora, podemos bater o recorde de mais de 42 mil pessoas. Vemos isso também do lado do São Paulo, porque já joguei no Morumbis e tinha quatro, cinco mil pessoas, e agora 28 mil pessoas. Está sendo muito legal fazer parte de tudo isso. Mesmo não estando dentro de campo, estou junto e firme com o Corinthians", comentou a defensora.

O Corinthians saiu na frente no duelo de ida e venceu o São Paulo por 3 a 1 no Morumbis. Assim, as Brabas podem perder por um gol de diferença que mesmo assim erguerão mais um troféu. Do outro lado, as Soberanas precisam ganhar por dois gols de diferença se quiserem levar a decisão para os pênaltis.

Apesar disso, o Tricolor paulista não se dá por vencido e vai atrás do resultado positivo na Neo Química Arena. Para isso, estará reforçado: Dudinha está de volta após servir a Seleção Brasileira sub-20 e deve retornar ao time titular do São Paulo.

A jovem recordou quando foi campeã em Itaquera com a base e afirmou: "Como eu disse, estou muito feliz em poder jogar uma final de Brasileirão profissional. Já fui campeã na Arena uma vez pela base, e seria muito gratificante vivenciar aquele momento mais uma vez".

Aline Milene também já está acostumada a enfrentar o Corinthians em finais e destacou que a ambição precisa estar em alta para que o São Paulo tenha alguma chance de reverter o placar fora de casa.

"Essa é a minha segunda final de Brasileiro contra o Corinthians. Acho que isso é um marco para mim como indivíduo. Acho que tenho que trazer à memória a ambição: a ambição de estar em uma final, de reverter o placar, de ser campeã. Então é o que eu trago para essa final e para as meninas também. Quero fazer o sonho da Dudinha, o de tantas outras, e o do São Paulo, se realizar", concluiu a camisa 7.