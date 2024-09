Joelinton exalta Fortaleza: 'Feliz por um nordestino brigando pelo título'

Joelinton, meia do Newcastle-ING e da seleção, rasgou elogios ao nível do futebol brasileiro, revelou os times que mais gosta de assistir no seu tempo livre e exaltou o Fortaleza.

O que aconteceu

Joelinton destacou as campanhas de Botafogo, Flamengo e Fortaleza no Campeonato Brasileiro. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no canal do UOL Esporte no YouTube.

Natural de Aliança, no Pernambuco, o meia revelou uma torcida especial para que o Fortaleza conquiste o título nacional. Joelinton elogiou o trabalho feito no Leão do Pici e espera ver um time nordestino no topo.

Às vezes eu assisto quando dá, dependendo do jogo, acho que domingo é melhor para mim. Eu gosto muito do Botafogo, acho que estão muito bem, eles têm um time muito forte, que vem jogando um bom futebol. O Flamengo tem um grande time também, com grandes jogadores Joelinton, ao UOL.

O Fortaleza acho que vem muito bem essa temporada. Fico feliz por ser uma equipe do Nordeste e espero que continue até o final brigando por esse título. Eu diria que sim, estou torcendo pelo Fortaleza, por esse time do Nordeste também. A gente sabe que o futebol é mais dominado pelos times do Sul e Sudeste. Então seria legal. Não sei se o Fortaleza vai ganhar, mas está fazendo uma temporada incrível. Fico feliz pela organização que o clube vem mostrando. Deve ser um exemplo para as outras equipes do Nordeste também e está sendo legal acompanhar

