Corinthians e Vasco decidirão semifinais da Copa do Brasil em casa

A CBF sorteou nesta sexta-feira (20) a ordem do mando de campo das semifinais da Copa do Brasil de 2024. O chaveamento dos duelos já estava definido.

Quem vai definir o duelo em casa

O Corinthians decidirá o confronto contra o Flamengo na Neo Química Arena. Isso significa que o Rubro-Negro será o mandante no jogo de ida, que deve ser realizado no Maracanã.

Já o Vasco terá o mando do segundo jogo da semi contra o Atlético-MG. A ida deve ocorrer na Arena MRV, enquanto São Januário será palco da partida de volta.

Apenas uma bola foi sorteada por questões de segurança pública. Os dois clubes cariocas na semi não poderiam ser ambos mandantes na mesma data para que as partidas não fossem realizadas na mesma cidade. Com a definição do mando do segundo jogo para o Vasco, o Flamengo foi colocado automaticamente como visitante na partida decisiva.

As datas-base dos duelos de ida e de volta são 2 e 17 de outubro, respectivamente. Já as finais devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos.

Jogos da semi

Flamengo x Corinthians -- 2 de outubro (Maracanã)

Corinthians x Flamengo -- 17 de outubro (Neo Química Arena)

Atlético-MG x Vasco -- 2 de outubro (Arena MRV)

Vasco x Atlético-MG -- 17 de outubro (São Januário)

Final e premiação

A Copa do Brasil não terá um campeão inédito. Todos os semifinalistas já conquistaram o torneio pelo menos uma vez. Entre os quatro, o Flamengo é o maior vencedor da competição, com quatro taças (1990, 2000, 2013 e 2022), seguido pelo Corinthians, com três (1995, 2002 e 2009), pelo Atlético, com duas (2014 e 2021), e pelo Vasco, com uma (2011).

A classificação rende aos finalistas pelo menos R$ 31,5 milhões — premiação dada ao vice-campeão. Já o vencedor da decisão, além do troféu, embolsará R$ 73,5 milhões.