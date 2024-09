Augusto Melo fala em 'elenco fechado' e diz que Corinthians não pensa em Gabigol

O presidente Augusto Melo foi questionado nesta sexta-feira (20) sobre o interesse do Corinthians no atacante Gabigol, do Flamengo. O dirigente corintiano disse que o foco do clube neste momento é a disputa da semifinal da Copa do Brasil, contra o próprio Rubro-Negro, e tratou o elenco como "fechado".

"Não, a gente está muito focado na semifinal. A gente não pensa nisso agora. Estamos agora com o elenco fechado. Não, não, assim... A gente imaginava o que estamos conseguindo hoje, agora fica pela comissão (técnica)", respondeu Augusto Melo em zona mista, logo após o sorteio dos mandos da semifinal da Copa do Brasil na CBF.

O Corinthians tentou a contratação do jogador no início do ano, mas deixou o negócio após sentir uma indefinição entre Flamengo e o atleta. O contrato do atleta com o Rubro-Negro é válido apenas até o final do ano, e a tendência é que o atacante mude de ares.

Com pouco prestígio com o técnico Tite e atrapalhado por lesões, os números de Gabigol na temporada são tímidos: quatro gols e uma assistência em 26 jogos (três como titular).

Gabigol já elogiou publicamente a torcida do Corinthians e foi registrado usando uma camisa do time em maio, o que gerou grande repercussão. Revelado no Santos, o atacante também soma passagens por Internazionale e Benfica, além de já ter defendido a seleção brasileira.