Joia do sub-15 do Santos se recupera de lesão e fica à disposição para jogo decisivo no Paulista

Tratado como uma joia das categorias de base do Santos, o atacante Nadson se recuperou de uma contusão na coxa e está à disposição do Peixe para o próximo compromisso no Campeonato Paulista da categoria, contra o Sfera.

O duelo é válido pela última rodada da terceira fase do Estadual e ocorre neste sábado, às 9h (de Brasília). O Santos é o líder do Grupo 23, com dez pontos conquistados, e precisa de um simples empate para garantir a classificação para as quartas de final do torneio.

Nadson, que vinha alternando entre partidas do sub-15 e do sub-17 antes de se lesionar, se mostra ansioso com o seu retorno aos gramados. Ele é o vice-artilheiro da equipe no Paulistão, com nove gols em 15 partidas disputadas.

"A expectativa é muito grande de poder voltar a jogar. Quero ajudar minha equipe a se classificar e dar o meu melhor em campo. Estou me sentindo bem, passei pela transição física e estou bastante confiante. Agora, é ir voltando aos poucos para logo estar 100% em ritmo de jogo", disse o Menino da Vila.

O jovem atleta tem contrato com o Santos até o fim de 2025. O Peixe tem a prioridade para firmar o primeiro vínculo profissional com Nadson, que completa 16 anos de idade em janeiro do ano que vem.