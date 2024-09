Graham Arnold, técnico da Austrália, pede demissão após seis anos no cargo

A Federação Australiana de Futebol anunciou a saída do treinador Graham Arnold, que pediu demissão do cargo no início da semana. O australiano estava no comando da seleção desde agosto de 2018.

"Tomei a decisão de renunciar com base no que é melhor para a nação, para os jogadores e para a seleção australiana. Dei absolutamente tudo o que pude para a função e estou imensamente orgulhoso do que foi alcançado durante minha gestão. Eu disse depois do nosso jogo contra a Indonésia que tinha algumas decisões para tomar e, após uma reflexão profunda, meu instinto me disse que era hora de mudança, tanto para mim, quanto para a equipe", disse Graham Arnold ao site oficial da Federação Australiana de Futebol.

O pedido de demissão veio após os resultados decepcionantes da seleção australiana nas duas primeiras rodada da terceira fase das Eliminatória Asiáticas para a Copa do Mundo de 2026. A Austrália foi derrotada pelo Bahrein (1 a 0) e empatou com a Indonésia (0 a 0), durante a última data Fifa.

Essa foi a segunda passagem do treinador pelo comando da seleção, depois de um curto período como interino entre 2006 e 2007. Ao todo, Graham Arnold comandou a equipe em 72 partidas, recorde na história da Austrália. Conquistou 43 vitórias (incluindo disputas de pênalti), 11 empates e 18 derrotas.

Na Copa do Mundo de 2022, no Catar, sob o comando de Graham, a seleção australiana foi até as oitavas de final da competição pela segunda vez em sua história. A equipe terminou na 2ª posição do grupo D, com seis pontos, derrotando Tunísia e Dinamarca e sendo superada apenas pela França.

Nas oitavas, enfrentou a Argentina, que viria a conquistar o título mais tarde, e foi eliminada pelo placar de 2 a 1. O treinador foi o primeiro a conquistar duas vitórias na mesma edição de um Mundial com a Austrália.

A seleção australiana volta a campo no dia 10 de outubro, quinta-feira, às 6h10 (de Brasília) quando recebe a China, pela terceira rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas, no Estádio Adelaide Oval. Com apenas um ponto, a Austrália ocupa a 5ª posição, acima apenas dos chineses, que ainda não pontuaram.