Novo supertênis da Adidas aposta em tecnologia com preço acessível; conheça

A nova aposta da Adidas para o segmento de corrida atende pelo nome de Adizero Drive RC, modelo produzido em solo brasileiro que chega ao público com tecnologia de ponta e preço competitivo. O acessório foi lançado nesta sexta-feira (20).

O supertênis faz parte da "família Adizero" e teve valor estabelecido em R$ 899,99. Este segmento é focado em performance e já foi usado por atletas em mais de 20 recordes mundiais.

Os destaques estão em sistemas de hastes de fibra de vidro na entressola, melhorando o retorno de energia. Há também duas camas de EVA com a tecnologia LightStrike, que proporciona melhor dinâmica e impulsão durante a corrida.

O Adizero Drive RC está à venda em lojas especializadas de São Paulo e Rio de Janeiro. No mês que vem, o tênis será lançado também no site e lojas da marca.

Barbara Ikari, gerente sênior de produto para Running e Training da marca, deu mais detalhes sobre a novidade ao UOL.

Aposta do ano

Principal diferencial. "É o fato de ele ter tecnologias que também estão presentes em outros modelos da franquia. Um exemplo são as Energyrods 2.0. Elas oferecem excelente propulsão diante da fibra de vidro, limitando ainda mais a perda de energia durante a corrida."

Adizero Drive RC, novo tênis da Adidas Imagem: Divulgação/Adidas

Preço vs tecnologia. "Desenvolver um produto do zero é sempre desafiador, por isso estamos há mais de um ano no desenvolvimento do Adizero Drive RC. O maior deles foi conseguir chegar na mesma qualidade que os produtos da marca feitos fora do Brasil oferecem — e alcançar diretrizes necessárias para que ele entrasse para a família Adizero."

Novas produções no Brasil? "O Adizero Drive RC é uma aposta da marca e estamos animados, mas ainda é cedo para falar sobre uma possível tendência e novos planos. O consumidor é o centro da nossa estratégia, então estamos estudando localmente o brasileiro para poder oferecer a melhor solução."

Balanço do ano. "2024 foi um ano bem importante para a adidas no segmento de corrida. Em maio, patrocinamos pela terceira vez a Maratona do Rio, trazendo presença de marca e uma gama variada de produtos em uma grande loja, que foi uma verdadeira experiência para o público brasileiro. Além disso, tivemos lançamentos importantes pra os corredores: o Ultraboost 5, o Supernova Rise e, agora, o Adizero Drive RC."

Próximos passos. "Seguiremos com a parceria com a Maratona do Rio, sempre em busca de uma execução cada vez melhor, pensando nos corredores e consumidores, e seguiremos trabalhando os modelos de tênis já lançados. Mas se querem spoiler... muito em breve teremos um novo lançamento de tênis, que sabemos que é bem esperado por corredores de todo o mundo desde o Adizero Adios Pro 3."