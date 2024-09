Brazão completa dez jogos sem sofrer gols pelo Santos e comemora marca: "Segredo está no trabalho"

O goleiro Gabriel Brazão segue em alta com a camisa do Santos. Na última quinta-feira, com a vitória do Peixe contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, por 1 a 0, o arqueiro completou uma marca importante pela equipe. Ele chegou ao décimo jogo sem sofrer gols pelo time alvinegro.

Peça-fundamental da campanha do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogador foi vazado 15 vezes em 21 partidas disputadas pela equipe. Ele tem uma média de três defesas por jogo.

Brazão, que assumiu a titularidade da meta santista após a grave lesão de João Paulo, em maio, celebrou sua boa fase e atribuiu as atuações recentes ao trabalho. Ele ainda valorizou o coletivo do Peixe, dono da melhor defesa da Série B do Brasileirão, com 19 gols sofridos em 27 compromissos.

"O segredo de tudo está no trabalho. Sou grato a Deus pelas oportunidades e pelo esforço diário ao lado dos meus companheiros, que tem dado resultado. No nosso time, todos ajudam. Começamos a atacar desde o goleiro e defendemos a partir dos atacantes. Temos um grupo muito dedicado, onde cada um faz a sua parte, e isso tem sido fundamental para manter nosso sistema defensivo tão sólido", afirmou o goleiro.

O jovem arqueiro, de 23 anos, superou um início oscilante pelo Santos e se firmou na posição. Ele chegou a ficar ileso em cinco jogos consecutivos da equipe na Segunda Divisão.

O time de Gabriel Brazão atravessou um jejum recente de vitórias, mas se recuperou e agora está invicto há seis jogos na competição, vindo de três vitórias seguidas. O goleiro exaltou a série positiva e espera que a equipe mantenha esse bom momento no próximo compromisso, diante do Novorizontino.

"Vamos seguir trabalhando duro para manter essa sequência de vitórias. Nosso grupo é muito forte e mantemos os pés no chão, sabendo que cada jogo é decisivo. Estamos focados em dar o nosso melhor a cada partida", comentou.

O duelo com o Novorizontino vale a liderança da Série B. O Peixe é o segundo colocado do torneio, com 49 pontos, só um a menos que o Tigre, que está na ponta. O técnico Fábio Carille acredita que, atingindo 64 pontos, o time garante o tão esperado acesso à elite do futebol nacional.

"Esse próximo jogo é extremamente importante. A Vila vai estar cheia, com a torcida nos apoiando, e será mais uma final para nós. Tratamos cada jogo como uma final e estamos prontos para enfrentar o Novorizontino, que vem fazendo uma ótima Série B. Estamos nos preparando intensamente para fazer um grande jogo na segunda-feira", projetou Gabriel Brazão.

A partida entre Santos e Novorizontino está agendada para a próxima segunda-feira, na Vila Viva Sorte. A bola rola a partir das 21h (de Brasília), pela 28ª rodada da Segunda Divisão.