Brasileiro Vanderson é o lateral dos times das top 5 ligas europeias com mais assistências na temporada

O brasileiro Vanderson vive um grande início de temporada pelo Monaco. O atleta de 23 anos, revelado pelo Grêmio, é o lateral com mais assistências dentre os times das cinco principais ligas europeias (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) na temporada, com três passes para gol, segundo dados do Sofascore.

Além das assistências, ele também marcou um tento, resultando em quatro participações em gols. O defensor, que atua pela direita, conquistou esses números em apenas cinco jogos disputados (quatro como titular).

Seu desempenho ofensivo é um dos destaques do time francês em 2024/25. Vanderson ainda soma três grandes chances criadas e cinco finalizações, sendo quatro em direção ao gol.

Defensivamente, o lateral direito também vem tendo um início de temporada promissor. Ao todo, realizou 13 desarmes e teve 28 bolas recuperadas.

Com a ajuda do brasileiro, o Monaco ocupa a terceira posição do Campeonato Francês, com dez pontos em quatro partidas. Além disso, estreou na Liga dos Campeões com vitória sobre o Barcelona por 2 a 1, no Stade Louis II.

O Monaco volta a campo neste domingo, às 10h (de Brasília), quando recebe o Le Havre, pela quinta rodada do Campeonato Francês.