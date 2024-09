Futebol na Europa nesta sexta tem virada maluca e 6 a 0 no 1° tempo

Do UOL, em São Paulo

A sexta-feira (20) sem jogos nos principais campeonatos pelo Brasil teve fortes emoções na Europa.

Vitória fácil se tornou virada maluca

O Schalke 04 abriu 3 a 0 sobre o Darmstadt ainda no primeiro tempo do jogo pela 6ª rodada da segunda divisão do Campeonato Alemão. A vitória, que parecia fácil, começou a se complicar nos acréscimos da etapa incial, quando os visitantes diminuíram de pênalti.

Foi no segundo tempo que o sueco Isac Lidberg entrou em ação. O atacante do Darmstadt foi às redes três vezes seguidas e deu a virada à equipe visitante já aos 42 minutos do segundo tempo.

López, nos acréscimos, decretou a vitória do Darmstadt. O triunfo, inclusive, foi o primeiro na competição até aqui e tirou o time da zona de rebaixamento — a equipe tem cinco pontos e é a 13ª colocada. O Schalke 04, por sua vez, tem só quatro e aparece logo abaixo, na 14ª colocação.

Jogadores do Darmstadt comemoram gol marcado contra o Schalke 04 pela segunda divisão do Campeonato Alemão Imagem: Christof Koepsel/Getty Images

Vira seis, acaba oito

O Nice foi o grande destaque da tarde desta sexta-feira. A equipe que tem o brasileiro Dante no elenco goleou o Saint-Etienne por 8 a 0, pela 5ª rodada do Campeonato Francês.

Seis dos oito gols saíram no primeiro tempo. A goleada começou logo aos quatro minutos, quando Batubinsika marcou contra. Ndombélé, Guessand, Mohamed-Ali Cho e Moukoko — este duas vezes — completaram o placar parcial.

O atropelo foi finalizado na reta final da partida. Diop e Rosario marcaram na parte final do segundo tempo e fecharam a conta no Allianz Riviera.

O resultado fez o Nice chegar aos sete pontos e assumi a 5ª colocação na tabela. O Saint-Étienne, segundo maior campeão francês, vai dando vexame em seu retorno à elite do futebol local. A equipe tem só três pontos e é a 16ª colocada.