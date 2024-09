Igor Coronado é o melhor jogador brasileiro dos jogos de ida das quartas da Copa Sul-Americana

Com uma atuação decisiva contra o Fortaleza, o meia Igor Coronado, do Corinthians, foi o melhor jogador brasileiro dos jogos de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogador de 32 anos só perdeu para o goleiro Eder Chaux, do Independiente Medellín-COL, segundo dados do site Sofascore.

Atuando na Arena Castelão contra mais de 46 mil torcedores do Fortaleza, o Corinthians conquistou uma importante vitória por 2 a 0 e construiu uma boa vantagem para a partida de volta, na Neo Química Arena. Um dos destaques do duelo, o meia Igor Coronado abriu o placar para o Timão com um lindo gol de fora da área.

Além disso, Coronado teve 62 ações com bola, realizou três passes decisivos, criou duas grandes chances e finalizou cinco vezes (sendo uma delas no gol). Após a boa atuação, o camisa 77 do Corinthians foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo, dando lugar ao argentino Rodrigo Garro.

Nesta temporada, Igor Coronado marcou três gols e deu quatro assistências em 31 jogos pelo Corinthians. O meia chegou ao Timão em fevereiro, após rescindir seu contrato com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

O jogo de volta entre Corinthians e Fortaleza pelas quartas de final da Copa Sul-Americana acontece na próxima terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Antes, o Timão tem um compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O clube do Parque São Jorge enfrenta o Atlético-GO neste sábado, em Itaquera, às 16h.