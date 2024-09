Vasco x Palmeiras: Incêndios não ameaçam o jogo, diz jornalista de Brasília

Direto de Brasília, o jornalista Marcos Paulo Lima, do Correio Brasiliense, afirmou no De Primeira que os incêndios que cercaram a capital federal não ameaçam a realização de Vasco x Palmeiras, pelo Brasileirão. O jogo acontece no domingo (22), às 16h, no Mané Garrincha.

Segundo o jornalista, os incêndios não põem a partida em risco, mas o clima estará muito quente e seco. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê cerca de 32 graus e 20% de umidade relativa do ar para a hora do jogo, apurou o jornalista do Correio Brasiliense.

Foi um início de semana muito tenso aqui em Brasília causado pela seca. Muitos focos de incêndio próximo do Mané Garrincha, que fica na região central da cidade e próximo do Parque Nacional, que foi um dos focos de incêndio durante a semana, principalmente na segunda e terça-feira. Conversei com pessoas que trabalham no Mané Garrincha e na terça eles sentiram muito o impacto desses incêndios, um cheiro de fumaça muito forte, mas não houve fuligem pelo relatos do pessoal do Mané Garrincha.

O fogo foi contido, a situação já é melhor, faz 28 graus no momento em Brasília e a expectativa é que o jogo ocorra normalmente. Muitos torcedores estavam em dúvida se o jogo pode ser cancelado, mas em princípio o jogo está mantido. Conversei com o pessoal do InMet, Instituto Nacional de Meteorologia, e eles preveem entre 32 e 33 graus na hora do jogo, às 16h, no domingo. O InMet prevê umidade relativa do ar muito baixa, entre 15% e 20%, na hora do jogo. Marcos Paulo Lima, jornalista do Correio Brasiliense

