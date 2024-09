CBF evita polêmica em lesão de Pedro, mas responde Flamengo: 'Tem controle'

Do UOL, no Rio de Janeiro

Coordenador de seleções da CBF, Rodrigo Caetano falou sobre as declarações recentes envolvendo a lesão do atacante Pedro, que fica fora da temporada. Recentemente, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, disse que o centroavante foi submetido a uma carga de treino muito forte na seleção antes de se machucar. O dirigente saiu em defesa da comissão técnica após o sorteio dos mandos da semifinal da Copa do Brasil.

A CBF dá o apoio incondicional ao atleta. Ele é um ser humano como todos nós. Nossas primeiras ações foram dar tranquilidade. A CBF fez de tudo para facilitar e dar a melhor logística para ele retornar ao Rio de Janeiro. Não medimos esforços e era uma questão obrigatória para nós. Realmente foi um acidente e lamentamos, provavelmente ele iniciaria a partida em Curitiba. Quando ele foi fazer o trabalho voltado para o jogo, teve um acidente no início do treinamento, sem nenhum tipo de contato. Não vou entrar em debate. O Flamengo recebe um feedback de tudo que é feito no período de seleção, assim como todos os outros clubes. Tem um controle de carga. Temos um curto prazo e nesse período tem uma série de trabalhos, principalmente recuperar atletas e visando o jogo. Nós temos falado com ele e estamos acompanhando. Objetivo é que ao final disso tudo o Pedro esteja bem novamente.

Não estou aqui para dar resposta e nem polemizar. Mas os departamentos médicos falaram antes, durante e depois. Como sempre é feito com todos os clubes. O Flamengo teve esse acidente. Não é só uma observação técnica que fazemos, é um acompanhamento clínico, físico e até mental. Nesses 10 jogos, tirando os que foram cortados antes, foi a única lesão na seleção. Lamentamos. Essa lesão é traumática para todos.

O Flamengo acionará a Fifa para ser ressarcido pela lesão sofrida por Pedro. O valor a ser recebido é proporcional ao salário anual do centroavante. O dirigente garantiu que a CBF será uma facilitadora nesse processo.

Todo atleta convocado tem um seguro obrigatório da Fifa além de um seguro contratado pela CBF. Isso está sendo conduzido pelo departamento jurídico, mas creio que é um direito. O que posso te afirmar é que a CBF é facilitadora em todos os sentidos para que, não o Pedro, e sim o Flamengo tenha direito a esse tipo de indenização.

O que mais ele disse?

Declaração de Landim: "Não estou aqui para fazer análise de nenhuma declaração a respeito disso. Posso dizer que tem grandes profissionais aqui da CBF que já estão há muito tempo, são permanentes da casa e realizam esse trabalho ao longo de todos esses anos. Não somente com essa comissão técnica. Esse controle de carga existe, tivemos todo o cuidado do mundo. Agora, análise se foi ou não foi, não vou entrar nesse debate. A gente sempre gera todo e qualquer tipo de relatório não só para o Flamengo, Atlético-MG... Para todos os clubes, de tudo que os atletas fazem desde o primeiro dia que chegam aqui. Obviamente foram respeitados, na nossa visão, todos esses protocolos."

Episódio: "Infelizmente foi um acidente, uma fatalidade. Era o segundo dia de treinamento, o primeiro foi o recovery. Mesmo antes de iniciar o treinamento infelizmente teve esse acidente que o tirou da temporada, o que a gente lamenta. A CBF fez o que precisava ser feito, deu toda a condição e fez o investimento necessário para que ele retornasse o mais rapidamente possível ao Rio de Janeiro para que iniciasse o treinamento, pudesse ter a intervenção cirúrgica. Agora nos resta acompanhar e apoiá-lo porque o Flamengo tem grandes profissionais e vai conduzir muito bem a recuperação dele."

Lesão: "Quem esteve aqui sabe que os períodos de treinamentos com todos os atletas é reduzido. O foco é no jogo, tático. Nós da CBF lamentamos profundamente esse acidente. Foi um dia difícil para nós, os seguintes também. Víamos no Pedro a expectativa. Penso que só foi adiado. Ele vai voltar bem, vai voltar ao Flamengo e à seleção. Temos grandes profissionais para realizar controle de carga e estabelecer o melhor treinamento."