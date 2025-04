Deportivo Táchira x Flamengo online e com imagens: veja onde assistir

Deportivo Táchira e Flamengo entram em campo hoje, às 21h30 (de Brasília), no Pueblo Novo, em San Cristóbal, na Venezuela, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir ao vivo? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Flamengo chega à Libertadores após ter ficado em terceiro no último Brasileirão. Em 2024, o Rubro-Negro foi eliminado pelo Peñarol nas quartas de final na competição continental.

Com três títulos, os cariocas confiam no bom retrospecto com Filipe Luís para buscar o tetracampeonato. O jovem treinador terá a primeira experiência no torneio na noite de hoje.

Deportivo Táchira x Flamengo -- Copa Libertadores 2025