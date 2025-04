Abel responde sobre possibilidade de assumir a seleção brasileira

O técnico Abel Ferreira despistou sobre assumir a seleção brasileira em coletiva de imprensa após a vitória do Palmeiras por 3 a 2, na noite de hoje, na estreia da Copa Libertadores contra o Sporting Cristal, no Peru.

O que ele disse

Não falo em "ses", e a Leila já foi clara neste tema. Abel Ferreira.

O que Leila disse

A mandatária esteve na última sexta-feira (28) na CBF e falou sobre o tema. Leila garantiu que a entidade nunca procurou o Palmeiras para falar sobre a possibilidade de Abel Ferreira assumir a seleção brasileira.

"A presidente do Palmeiras não teme absolutamente nada. Eu não falo sobre hipóteses, o Ednaldo nunca me procurou para conversar sobre esse assunto, então não posso ficar elucubrando. Quando tiver alguma coisa nesse sentido, eu volto a falar com vocês, mas em nenhum momento o presidente Ednaldo me procurou para perguntar sobre o Abel, e o Abel continua conosco, ele tem contrato até o final do ano e vamos em frente", disse Leila.

Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025, e Leila Pereira já deixou claro que quer renovar o vínculo do treinador até o fim de seu segundo mandato como presidente do clube (até o fim de 2027).