Em duelo de brasileiros, Inter arranca empate com Bahia na Libertadores

Bahia e Internacional empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira, em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Jean Lucas, pelo Bahia, e Enner Valencia, pelo Inter, marcaram os gols do confronto. Com o empate, os dois brasileiros conquistaram seus primeiros pontos no torneio. Já que o Atlético Nacional venceu o Nacional-URU, o Tricolor e o Colorado ocupam a segunda e a terceira posição do grupo F, respectivamente.

As equipes voltam aos gramados pela Libertadores na próxima semana: o Bahia vai ao Uruguai para enfrentar o Nacional na quarta-feira, às 19h (de Brasília), enquanto o Inter recebe o Atlético Nacional no dia seguinte, no mesmo horário.

Como foi o jogo

A primeira etapa foi de desempenho positivo pelos dois lados, mas o Bahia foi superior. Apesar do melhor início do Internacional, com uma finalização defendida por Ronaldo aos 12 minutos, foram os donos da casa que somaram mais chutes no alvo e souberam concluir melhor as oportunidades obtidas ao longo dos 45 minutos iniciais. Everton Ribeiro criou grandes chances e fez papel de volante, além de meia-armador.

O Bahia conseguiu abrir o placar com Jean Lucas, mas Enner Valencia entrou para empatar o duelo. Novamente com certa superioridade da equipe baiana, o Inter foi pressionado ao longo da segunda etapa. Após o gol dos donos da casa, o Colorado insistiu e conseguiu encontrar um tento com seu artilheiro já na reta final.

Gols e destaques

Lucho parou em Anthoni. Everton Ribeiro deu passe incrível para Santiago Arias, que soltou para o centroavante na entrada da grande área. O camisa 9 chutou com desvio e o goleiro do Inter conseguiu bela defesa.

Ronaldo foi de vilão a herói na mesma jogada! O goleiro, surpresa no lugar de Marcos Felipe, tocou na fogueira para Caio Alexandre. A bola sobrou com Alan Patrick, que deu passe para, sozinho, Vitinho finalizar e o paredão do Bahia fazer defesa incrível.

Anthoni de novo! Novamente com Lucho Rodríguez, o Bahia conseguiu boa finalização para grande defesa do jovem goleiro do Colorado.

E brilhou a estrela de Jean Lucas! Após gol que classificou o Bahia à fase de grupos, o atacante do Tricolor abriu o placar com 28 minutos da segunda etapa, após jogada de Erick Pulga e assistência de Luciano Juba, para finalizar quase de dentro da pequena área.

Enner Valencia empatou no final! O lateral Aguirre apareceu pela direita e finalizou com força e efeito para boa defesa de Ronaldo. No rebote, o centroavante equatoriano, bem posicionado, conseguiu finalizar sem dificuldades e igualar o confronto, aos 39 minutos.

Ficha técnica

Bahia 1 x 1 Internacional

Competição: 1ª rodada da Copa Libertadores - Grupo F

Local: Arena Fonte Nova - Salvador, Bahia

Data e hora: 3 de abril de 2025, às 19h (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Juan Serrano e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Gols: Jean Lucas, aos 28'/2ºT, Enner Valencia, aos 39'/2ºT

Amarelos: Jean Lucas, Bruno Henrique, Aguirre, Fernando

Bahia: Ronaldo; Santiago Arias (Gilberto), Kanu, Santiago Mingo e Luciano Juba; Everton Ribeiro (Erick), Caio Alexandre (Rodrigo Nestor) e Jean Lucas; Cauly (Ademir), Erick Pulga (Wllian José) e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Internacional: Anthoni; Aguirre, Vitão, Juninho (Rogel) e Bernabei; Bruno Henrique (Ronaldo), Fernando e Alan Patrick; Vitinho (Carbonero), Wesley (Thiago Maia) e Rafael Borré (Enner Valencia). Técnico: Roger Machado