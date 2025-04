'O céu é o limite' e 'subestimado': colunistas avaliam Renato no Fluminense

A chegada de Renato Gaúcho ao Fluminense pode fazer a equipe voltar a embalar? Alicia Klein e Milly Lacombe avaliaram a chegada do treinador ao clube carioca, no UOL News.

Renato Gaúcho chega para substituir Mano Menezes, demitido do Fluminense após a primeira rodada do Brasileirão. O técnico assina vínculo até o fim da temporada para a sétima passagem como técnico do Tricolor.

Milly Lacombe: Renato é identificado com o Flu e copeiro

Ele tem identificação com a camisa e a torcida. Dito isso, o Renato é um boleiro. [...] Ele vai mais na intuição do que na razão. Pode dar certo. O elenco do Fluminense tem Thiago Silva e Ganso, jogadores muitíssimo acima da média, com outros muito jovens. [...] O Renato vai ter um elenco interessantíssimo em mãos para trabalhar. Como treinador de futebol, ele deve estar animado porque o céu é o limite. Ele é copeiro e o time do Fluminense é copeiro. Eu ousaria prever que vai dar bom.

Milly Lacombe

Alicia Klein: Renato é subestimado; Flu fez boa escolha

Uma boa escolha, especialmente considerando que uma das opções era Fernando Diniz. O Renato é uma opção muito melhor. Eu acho ele um técnico subestimado, por essa coisa do personagem, de dar o DVD para o Suárez, de ser boleiro, de estar sempre na praia, jogando futevôlei, ser associado ao Rio de Janeiro. Muitas vezes, ele é avaliado como se fosse só isso. [...] E o Fluminense é isso, ele tem histórico, ele entende o clube. Essa parte de entender a instituição, não precisa [aprender], faz parte do 'ethos' dele.

Alicia Klein

