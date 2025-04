Chelsea vence clássico contra o Tottenham e entra no G4 do Campeonato Inglês

O Chelsea venceu o clássico contra o Tottenham, por 1 a 0, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, nesta-quinta-feira. No Stamford Bridge, a equipe de Enzo Maresca garantiu a vitória, com gol de Enzo Fernández.

Com o resultado, o Chelsea subiu para a quarta colocação e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões, com 52 pontos, ultrapassando o Manchester City, que tem 51. Já o Tottenham chegou ao quarto jogo sem vencer pelo Inglês e continua na 14ª colocação, com os mesmo 34 pontos do Everton e do West Ham.

As duas equipes voltam a jogar neste domingo, pela 31ª rodada do Campeonato Inglês, às 10 horas (de Brasília). O Chelsea enfrenta o Brentford, enquanto o Tottenham recebe o Southampton.

O jogo

Em um primeiro tempo sem gols, o Chelsea foi superior, mas encontrou dificuldades na conclusão das jogadas. Já o Tottenham não conseguiu enfrentar a pressão adversária e, nas poucas oportunidades no ataque, não aproveitou as chances para marcar.

Na segunda etapa, logo aos cinco minutos, Palmer cruzou na pequena área e Enzo Fernández abriu o placar para o Chelsea no Stamford Bridge. Aos 16, Caicedo chegou a marcar o segundo gol dos donos da casa, mas o jogador estava em posição irregular e o tento não foi validado.

O árbitro também anulou o que seria o empate do Tottenham aos 24 minutos, após o VAR identificar uma falta na origem da jogada. Os visitantes tentaram reagir no final, mas não impediram a vitória do Chelsea no Campeonato Inglês.