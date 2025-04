PM alega 'riscos à segurança' para vetar Vasco x Fla em São Januário

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios) rejeitou o pedido do Vasco para que o clássico com o Flamengo fosse realizado em São Januário. A partida está marcada para o próximo dia 19, pela quinta rodada do Brasileiro.

O UOL obteve um posicionamento oficial da Polícia Militar. O órgão justifica sua decisão alegando "riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva". Confira a íntegra:

A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que comando do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) se opôs ao pedido do Clube de Regatas Vasco da Gama para que o próximo clássico entre Vasco e Flamengo, previsto para o dia 19 de abril, fosse realizado no Estádio de São Januário. A decisão se deu com base nas análises estratégicas da unidade que apontam riscos à segurança no perímetro e no interior da praça esportiva em jogos desta natureza

Polícia Militar do Rio de Janeiro, ao UOL

O que aconteceu

A solicitação do Cruz-Maltino no ofício enviado foi em "caráter excepcional" já que, atualmente, não há um laudo que permita essa possibilidade. O veto, inclusive, foi escorado no próprio documento.

O Vasco, agora, analisa possibilidades. O Nilton Santos, onde mandou o jogo contra o Rubro-Negro pelo Estadual, terá um show do cantor Thiaguinho na mesma data.

O Maracanã, atualmente, é de gestão da dupla Fla-Flu. No Carioca, o Cruz-Maltino apontou como um dos fatores para não mandar o clássico no estádio o fato do clube, mesmo sendo mandante, não ter direito ao lucro em bares, estacionamento e camarotes, ficando destinados ao consórcio.

O Vasco também já não pode mudar o jogo para outro Estado. Pelo regulamento, não há mais prazo para a mudança: "O clube que queira excepcionalmente deslocar partidas para outro Estado deverá apresentar solicitação à DCO, com 20 (vinte) dias úteis de antecedência, e obter, por escrito, a aprovação e concordância de todos os envolvidos, a saber: a Federação à qual está filiado e a Federação anfitriã, cabendo à DCO o poder de veto".

A diretoria do Vasco está reunida analisando os próximos passos. O clube estuda todas as possibilidades: logísticas, jurídicas e de comunicação ao público.

O pedido do Vasco gerou polêmica nos últimos dias. Em entrevista ao "podcast cruz-maltino", Pedrinho, presidente do clube, indicou querer utilizar São Januário mesmo que a solução fosse que o jogo tivesse "torcida única".

O Flamengo, por sua vez, emitiu uma nota oficial e se posicionou. O Rubro-Negro não foi contra jogar em São Januário, mas deixou claro que não aceitava atuar sem sua torcida. O clube exigiu ainda que a Polícia Militar garantisse a segurança dos torcedores.