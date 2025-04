Ríos se irrita com repórter após pergunta sobre titularidade: 'É feio'

Richard Ríos, o herói do Palmeiras na vitória nos minutos finais pela estreia da Copa Libertadores, se incomodou com a pergunta de uma repórter após o jogo.

O que aconteceu

Janice de Castro, repórter da Paramount+, questionou Richard Ríos sobre sua titularidade na equipe e o colombiano não gostou. Ríos foi titular contra o Botafogo, mas começou no banco hoje e só atuou por 25 minutos.

Acho que já falei que não tinha titular, você falar que eu perdi a vaga é feio. A gente vem trabalhando bastante, independente do resultado. Tivemos derrota no Paulistão e a estreia no Brasileirão não foi como queríamos. A gente trabalha até o último minuto e começamos com vitória. A gente está sempre unido, o Abel é nosso treinador e estaremos com ele até o final. Enquanto ele estiver aqui vamos trabalhar com ele. Somos uma equipe unida. Richard Ríos.

Richard Ríos marcou o gol da vitória palmeirenses nos acréscimos da partida. Aos 46 minutos do 2º tempo, Luighi cruzou na área e Ríos ganhou da defesa do alto e empurrou para fundo das redes.

O Palmeiras volta a campo no domingo (6), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 2ª rodada do Brasileirão.