'Sucessor' de Avancini, Ulan Galinski disputa Copa do Mundo de MTB em casa

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Ulan Galinski, um dos principais nomes do mountain bike do Brasil, começou a temporada 2025 da Copa do Mundo na etapa de Araxá, Minas Gerais, e quer chegar ao Top 10 do torneio. Ele é apontado como sucessor de Henrique Avancini, que deixou a modalidade em 2023.

Atual campeão brasileiro do cross country olímpico, Galinski vai disputar as provas de short track no sábado (5) e cross country olímpico no domingo (6).

Sem dúvida a Copa do Mundo é o principal objetivo nesse primeiro semestre e é um grande privilégio poder competir duas etapas desta competição em casa, no Brasil. Acredito que estou pronto para conquistar meu melhor resultado em etapas de Copa do Mundo, que é estar entre os 10 melhores atletas do planeta Ulan Galinski

"A primeira etapa da Copa do Mundo sempre traz uma expectativa e um misto de sensações diferentes para todos os atletas. É o momento de se testar pela primeira vez no mais alto nível mundial, ver como é que foi a pré-temporada, como é que tem sido o trabalho dos principais atletas do mundo até então", completou

Ulan Galinski esteve em Paris-2024 no torneio de mountain bike. Foi a primeira participação deles em Jogos Olímpicos. Avancini, principal referência do mountain bike no país nos últimos anos, hoje é dono da equipe que Ulan faz parte — a Equipe Caloi Henrique Avancini Racing.

Avancini, em março, retomou a carreira, mas para integrar uma equipe de ciclismo de estrada.