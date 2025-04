Brasil tem quatro representantes nas Comissões da PanAm Sports para o ciclo 2025-2028

A PanAm Sports anunciou, nesta quinta-feira, a composição das suas 16 comissões para o ciclo 2025 a 2028, reunindo membros do Comitê Olímpico Internacional (COI), dirigentes esportivos, especialistas e atletas de renome. Entre os escolhidos, os brasileiros ganham destaque, com participações estratégicas que reforçam a representatividade do país no desenvolvimento do esporte continental.

São eles: o presidente do COB, Marco La Porta, os medalhistas olímpicos Isabel Swan e Bernard Rajzman, além do presidente do Comitê Paralímpico Internacional Andrew Parsons.

Entre os membros selecionados, dez são medalhistas olímpicos, incluindo Bernard Rajzman e Isabel Swan. Rajzman, referência do vôlei nacional e membro do COI, integra a Comissão de Solidariedade Olímpica Pan-americana da entidade. Já Isabel Swan, medalhista de bronze na vela nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, assumiu um papel histórico ao ser nomeada Presidente da Comissão de Atletas, sendo a primeira brasileira a ocupar essa posição.

"É a primeira vez que uma brasileira chega à presidência da Comissão de Atletas da PanAm. Também estou no Comitê Executivo da PanAm e acabo tendo representatividade junto ao COI, representando os atletas das Américas. Isso facilitou o entendimento de que seria importante trazer os Jogos Pan-Americanos para o Brasil, com o Rio de Janeiro e Niterói como sedes. Niterói é a minha cidade natal, tem vocação para o esporte e uma cultura esportiva vibrante", afirmou Isabel Swan.

Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paralímpico Internacional e membro do COI, integra a Comissão de Ética e Boa Governança. Outro brasileiro de destaque é Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que foi nomeado para a Comissão de Coordenação e Seguimento dos Jogos Pan-Americanos de Lima 2027, que também conta com Swan, como Presidente da Comissão de Atletas. Para ele, a presença brasileira nas comissões reforça o compromisso do país com o desenvolvimento esportivo continental.

"Fazer parte dessa Comissão é uma grande responsabilidade e uma oportunidade única de contribuir para o crescimento do esporte nas Américas. O Brasil tem se consolidado como um dos principais protagonistas do esporte continental e mundial, e essa presença reforça nosso compromisso em fortalecer ainda mais esse cenário", destacou Marco La Porta.

O presidente da PanAm Sports, Neven Ilic, celebrou a diversidade e o alto nível dos escolhidos para as comissões.

"Estamos muito contentes com a conformação das nossas Comissões. Escolhemos grandes profissionais, dirigentes experientes e atletas apaixonados que, tenho certeza, ajudarão no desenvolvimento da nossa organização e do esporte, sempre com os atletas e a PanAm Sports no centro das decisões", afirmou.