Sporting bate o Rio Ave e sai em vantagem na semifinal da Taça de Portugal

Nesta quinta-feira, o Sporting venceu o Rio Ave por 2 a 0, no jogo de ida das semifinais da Taça de Portugal, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e saiu em vantagem na busca por uma vaga na decisão. Geny e Gyokeres, de pênalti, marcaram os gols da partida.

A partida de volta será realizada no dia 23 de abril, às 12 horas (de Brasília), no Estádio Capital do Móvel. O time que se classificar enfrenta o vencedor do confronto entre Benfica e Tirsense, que faz o primeiro jogo nesta quarta-feira, às 16h45, no Estádio Cidade de Barcelos.

Sporting e Rio Ave voltam a campo nesta segunda-feira para disputa da 28ª rodada do Campeonato Português . O Sporting recebe o Braga às 16h45, enquanto o Rio Ave enfrenta o Boavista, às 16h15, em casa.

O jogo

A primeira etapa foi dominada pelo Sporting, que contou com casa cheia. Aos 12 minutos, Geny aproveitou o rebote do escanteio e bateu fora da área para abrir o placar. Na reta final, aos 45, Geny sofreu pênalti de Aguilera, volante do Rio Ave. Na cobrança, Gyokeres marcou de cavadinha.

No segundo tempo, o Sporting continuou controlando a partida, mas não conseguiu ampliar o marcador. Aos 21 minutos, Gyokeres acertou a trave com um chute cruzado. Minutos depois, o mandante chegou ao terceiro gol, com Geny, que estava impedido, e, portanto, teve o tento anulado após revisão no VAR.