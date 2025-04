CBAt convoca atletas para o Mundial de Revezamentos de Guangzhou

O Atletismo Brasil convocou, nesta quinta-feira, os seus integrantes para a disputa da sétima edição do Campeonato Mundial de Revezamentos. O evento ocorrerá em Guangzhou, na China, e será realizado entre os dias 10 e 11 de maio.

Foram chamados atletas para compor as equipes do 4×100 m e do 4×400 m (feminino e masculino). A janela internacional fecha no dia 13 de abril, mas hoje todos os revezamentos têm a vaga, situação que não deve mudar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CBAt - Atletismo Brasileiro (@atletismo.brasil)

Logo após o Campeonato Sul-Americano de Mar del Plata, na Argentina, todos os integrantes dos revezamentos já ficarão concentrados em Bragança Paulista para a viagem à China, prevista para 3 de maio. A continuidade da preparação segue já na cidade do Mundial.

A equipe de revezamento 4×400 m misto do Campeonato Mundial será formada pelos integrantes dos revezamentos 4×400 m feminino e masculino.

Confira os atletas convocados para o Mundial de Revezamentos:

4×100 m Feminino



Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros-SP)



Vitória Rosa (EC Pinheiros-SP)



Lorraine Martins (EC Pinheiros-SP)



Gabriela Silva Mourão (EC Pinheiros-SP)



Daniele Campigotto (Clube de Atletismo Chapecó-SC)



Vanessa Sena dos Santos (AD Centro Olímpico-SP)

4×400 m Feminino



Tiffani Marinho (Orcampi-SP)



Jayni Suelen dos Santos Barreto (IEMA-SP)



Anny Caroline de Bassi (IA Balneário Camboriú-SC)



Erica Geni Barbosa Cavalheiro (Instituto de Atletismo Foz do Iguaçu-PR)



Rita de Cássia Ferreira Silva (EC Pinheiros-SP)



Letícia Nonato Lima (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)

4×100 m Masculino



Felipe Bardi (SESI-SP)



Erik Cardoso (SESI-SP)



Paulo André Camilo de Oliveira (Clube de Atletismo do Espírito Santo-ES)



Igor Bezerra Borges Soares (AAPD-PE)



Rodrigo Pereira do Nascimento (EC Pinheiros-SP)



Vitor Hugo Mourão dos Santos (AD Centro Olímpico-SP)

4×400 m Masculino



Matheus Lima da Silva (EC Pinheiros-SP)



Douglas Hernandes Mendes da Silva (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC)



Lucas da Silva Carvalho (EC Pinheiros-SP)



Jadson Erik Soares de Lima (EC Pinheiros-SP)



Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)



Elias Oliveira dos Santos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)