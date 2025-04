Chelsea vence Tottenham, amplia freguesia e volta ao G4 do Campeonato Inglês

O Chelsea está de volta ao G-4 do Campeonato Inglês ao superar o "freguês" Tottenham por 1 a 0 em Stanford Bridge. Em jogo no qual mostrou enorme superioridade, o time de Enzo Maresca ultrapassou o Manchester City, voltando ao quarto lugar com um ponto a mais: 52 a 51, e novamente na zona de pontuação à Liga dos Campeões.

Desde 8 de janeiro de 2019, quando celebrou sua terceira vitória seguida diante do Chelsea, que o Tottenham se tornou um "freguês" no clássico de Londres. Nesta quinta-feira, o time azul venceu a quarta seguida, desta vez por 1 a 0, em Stanford Bridge, chegando ao 14° triunfo em 18 jogos no período, no qual os rivais somaram só um triunfo.

O Chelsea entrou em campo sob a obrigação de ganhar para retomar vaga no G-4 de olho na Liga dos Campeões de 2025/26 - a Inglaterra deve ter a quinta vaga pelo desempenho de seus clubes, mas o time londrino não quer correr riscos. E a torcida tinha motivos de sobra para estar confiante. O time vinha de três vitórias seguidas diante do Tottenham, com incríveis 10 gols anotados.

Sem ganhar em Stanford Bridge desde 2018, onde levou 4 a 1 na edição passada do Campeonato Inglês - ainda caiu por 4 a 3, de virada, no primeiro turno -, o Tottenham tinha a enorme missão de tentar superar o duro rival longe de casa para tentar melhorar e sair do péssimo 14° lugar.

Logo no primeiro minuto, o Chelsea já teve a chance do gol. Jackson saiu cara a cara e não finalizou. No desespero do corte, o zagueiro Van de Ven chutou em cima do atacante e a bola bateu na trave. A torcida gritou gol logo depois, em batida de Gusto. A bola, contudo, foi às redes pelo lado de fora. Era um massacre azul do rival do Flamengo no Mundial de Clubes dos Estados Unidos, em junho.

Son, aos 35 minutos, enfim finalizou para um passivo Tottenham. Mas OA etapa era de uma equipe só. Antes do intervalo, sozinho, Sancho parou em milagre de Vicario, que garantiu a etapa zerada. O clima ainda esquentou no fim após empurrão de Romero em Colwill. Os jogadores do Chelsea foram para cima do argentino.

O segundo tempo começou com o Chelsea ainda mais ofensivo e a explosão de torcida não demorou. Aos quatro minutos, Palmer cruzou na cabeça de Enzo Fernández, livre: 1 a 0. A torcida ainda festejava quando saiu o segundo. A defesa afastou mal o cruzamento e Caicedo acertou lindo voleio. Em avaliação longa do VAR (mais de quatro minutos) - o impedimento semi automático será instalado na Inglaterra somente a partir do dia 12 -, o lance acabou anulado por fora de jogo antes do rebote.

O Tottenham empatou em seu segundo chute no gol em todo o jogo. E no primeiro lance de Sarr, recém-lançado por Ange Postecoglou. O Chelsea reclamou de duas faltas no lance com Caicedo e os jogadores foram para cima do árbitro. Apenas após olhar o monitor do VAR que o empate acabou impugnado. Sarr deu uma solada no volante e ainda acabou levando o cartão amarelo.

Mesmo inferior na partida, o Tottenham até melhorou na reta final e teve a grande chance da igualdade com Son, aos 43 minutos. O sul-coreano deu o carrinho e mandou a bola ao gol, mas Robert Sánchez fez defesa gigante e foi aplaudido de pé pela torcida. A defesa do Chelsea soube se comportar nos 12 minutos de acréscimos e segurou a vitória apertada.