Palmeiras vai com três zagueiros e Felipe Anderson titular para estreia na Libertadores; veja escalações

O Palmeiras está escalado para a estreia na Libertadores. O Verdão entra em campo nesta quinta-feira para enfrentar o Sporting Cristal-PER, pela primeira rodada da fase de grupos da competição continental. A bola rola no Estádio Nacional do Peru, em Lima, a partir das 19 horas (de Brasília).

Para este duelo, o técnico Abel Ferreira precisou fazer mudanças na equipe titular. O treinador escalou um time com três zagueiros: Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Micael, colocando Murilo no banco. Ainda, sem Raphael Veiga, o treinador escalou um meio-campo com Felipe Anderson, com este último ganhando sua segunda chance como titular no ano.

Assim, o Palmeiras vai a campo com a seguinte escalação: Weverton; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Micael; Lucas Evangelista, Emiliano Martínez, Felipe Anderson e Piquerez; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

Além de Raphael Veiga, preservado por trauma na lombar, o Palmeiras tem como baixas Mauricio (transição física), Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Paulinho (cirurgia na perna direita), Aníbal Moreno (trauma no ombro esquerdo) e Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda).

O Sporting Cristal, comandado pelo técnico Guillermo Farré, vai a campo com: Enríquez; Sosa, Chávez, Romero e Jesús Pretell; Castro, Martín Távara; González e Santiago Emanuel; Irven Ávila e Martín Cauteruccio.

A arbitragem de Sporting Cristal x Palmeiras será argentina. Dario Herrera foi escalado como árbitro da partida e será auxiliado por Gabriel Chade e Facundo Rodrigues. Hector Palleta é o responsável pelo VAR.