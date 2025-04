Daniel Dutra da Silva garante vaga nas quartas de final do Campinas ATP Challenger

Com uma grande atuação, Daniel Dutra da Silva venceu o argentino Facundo Mena, cabeça de chave número 2, por 2 sets a 0, em duplo 6/2, pelo Campinas ATP Challenger, na tarde desta quinta. O resultado garantiu a primeira quartas de final de Challenger no ano para o brasileiro. Em busca da semi, o atleta vai enfrentar o chileno Matias Soto, nesta sexta, com horário a ser definido.

Após o confronto, o tenista celebrou o resultado e disse o que espera para a sequência da competição.

"Um jogo inteiro bem sólido, taticamente fiz uma partida perfeita, muito concentrado, aproveitando as chances que tive. Aqui é um torneio que gosto bastante, que já jogo há muito tempo, então é maravilhoso chegar nas quartas de final. Fiz boas semanas anteriores que me ajudaram a ganhar mais confiança e jogar mais solto. Será mais um jogo duro, cada partida é sempre muito dura, mas estou me sentindo bem", afirmou.

Por conta da chuva, a rodada parou no jogo entre Pedro Sakamoto (BRA) e Gonzalo Bueno (PER), após 2h05min, empatados em 1 a 1. Já no terceiro set, Bueno tem a vantagem de cinco games a zero. A rodada ainda conta com três duelos para serem iniciados, dois jogos de duplas e o duelo de simples entre Juan Pablo Varillas (PER) e Matheus Pucinelli (BRA).

Antes da paralização, as quadras de saibro da Sociedade Hípica de Campinas sediou partidas de alto nível técnico. Na quadra 3, Matias Soto (CHI) venceu Conner Huertas Del Pino (PER), de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (2), em duelo de 2h36m.

Vaga na Semifinal de duplas

A dupla formada pelo brasileiro Gabriel Sidney e o francês Enzo Couacaud foi a primeira a garantir a classificação na semifinal do torneio, ao vencer Guilhermo Duran (ARG) e Cristian Rodriguez (COL), por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (6) e 15/13.

O confronto entre os brasileiros Eduardo Ribeiro e Gustavo de Almeida, e os japoneses Seita Wtanabe e Takeru Yuzuki também foi interrompido pelas chuvas, ainda no primeiro set. Os japoneses tem vantagem de 6 a 5.

Ainda nesta quinta estão programados mais dois confrontos de duplas, que definirão os demais semifinalistas.