Autor de gol a vitória, Ríos cita união do elenco do Palmeiras com Abel: "Estamos com ele até o final"

Foi da cabeça de Richard Ríos que saiu o gol da vitória do Palmeiras, por 3 a 2, sobre o Sporting Cristal, nesta quinta-feira. Após o apito final, o meio-campista, que começou no banco de reservas e foi acionado ao longo do segundo tempo, valorizou o elenco e garantiu união do grupo com o técnico Abel Ferreira.

"Acho que aqui não tem titular. A gente vem trabalhando bastante, independente dos resultados. Tivemos uma derrota no Paulistão, a estreia no Brasileiro que não foi como queríamos. A gente trabalha até o final, último minuto e graças a Deus saímos com a vitória. Estamos sempre unidos, independente do que aconteça. O Abel é nosso treinador, estamos com ele até o final, assim como ele está com a gente e vamos continuar trabalhando até o final. Somos sempre unidos, trabalhamos todos pelo mesmo objetivo e vamos continuar fazendo isso", disse ao Paramount+.

Richard Ríos entrou aos 18 minutos do segundo tempo após saída de Felipe Anderson. Nos acréscimos, recebeu boa bola de Luighi e balançou a rede, colocando fim à sequência de três jogos sem vencer na temporada.

O Verdão abriu o placar com Estêvão, na primeira etapa. No segundo tempo, viu o Sporting Cristal empatar, com chute de fora da área de Pretell. Piquerez voltou a colocar o Palmeiras na frente, de pênalti, na reta final, mas o Verdão sofreu novo gol de fora da área, em chute de Távara, e cedeu o empate. Nos acréscimos, Richard Ríos garantiu a vitória palmeirense.

Com esse resultado, o Verdão soma três pontos e fica na vice-liderança do Grupo H, atrás do Cerro Porteño, com a mesma pontuação, mas saldo de gols maior. O Sporting Cristal ocupa a terceira posição.

O Palmeiras volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Antes disso, o Verdão entra em campo no domingo para enfrentar o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.