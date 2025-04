Arnaldo: Luciano mereceu banco na Libertadores por 'chilique' contra Sport

Luís Zubeldía fez um bom trabalho de gestão ao deixar Luciano entre os reservas na estreia do São Paulo na Copa Libertadores, afirmou Arnaldo Ribeiro, na Live do Clube.

O colunista destacou que a atitude do treinador foi importante por conta de uma situação no jogo anterior - empate sem gols entre São Paulo e Sport, no Brasileirão, quando Luciano se excedeu em um momento de irritação.

O 'chilique' citado por Arnaldo foi aos 23 minutos do segundo tempo, quando Luciano foi substituído por Lucas Ferreira. Insatisfeito com a decisão de Zubeldía, o camisa 10 do São Paulo deu vários tapas no banco de reservas, amassou e arremessou um copo de água no chão, enquanto esbravejava.

Fazia sentido dar um 'chá de banco' no Luciano de novo, não exatamente pelo que ele jogou contra o Sport, mas pelo chilique que ele deu. [...] O chilique pegou mal com todo mundo que estava no estádio: com a torcida organizada, com os companheiros que ficaram assustados do lado, o Sabino e o Ruan, o moleque que entrou.

A informação que eu tenho é que lá na Argentina, o Zubeldía colocou o Luciano no 'cantão', e eles têm uma relação muito de olho a olho, e falou: 'você vai para o banco por isso e isso'. E o Luciano foi para o banco.

Arnaldo Ribeiro

Renan: São Paulo não joga bonito com Zubeldía, mas cresce em decisões

Apesar de não apresentar um futebol vistoso sob o comando de Zubeldía, o São Paulo é muito competitivo, destacou Renan Teixeira.

Tem muita gente que está esperando uma coisa que faz muito tempo que eu não consigo ver no São Paulo, que é um jogo bonito, inspirado. Mas competindo está. Isso é muito claro desse São Paulo do Zubeldía: a competição. Em jogos maiores, importantes, decisivos, foi um time minimamente competitivo, que brigou o tempo inteiro. E quando perdeu, vendeu muito caro.

Renan Teixeira

