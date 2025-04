Bahia x Internacional online e com imagens: veja onde assistir ao vivo

O Bahia recebe o Internacional na noite de hoje, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 1ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? O jogo entre os brasileiros será transmitido pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

Os dois clubes brasileiros estão no Grupo F, um dos mais equilibrados da atual edição. Além de Inter e Bahia, a chave conta com Nacional (URU) e Atlético Nacional (COL).

No fim de semana, as equipes entraram em campo pela 1ª rodada do Brasileirão. O Inter visitou o Flamengo, enquanto o Bahia jogou em casa contra o Corinthians. As partidas terminaram em 1 a 1.

Bahia x Internacional -- Copa Libertadores 2025