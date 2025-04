Abel fala em "resgate de espírito" do Palmeiras e valoriza vitória suada na Libertadores: "Jogo difícil"

O Palmeiras quase deixou escapar a vitória na estreia da Libertadores, mas lutou até o último segundo do jogo e bateu o Sporting Cristal, por 3 a 2, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Com este resultado, o Verdão interrompeu a sequência de três jogos sem vencer. O técnico Abel Ferreira valorizou a entrega da equipe e valorizou o resultado.

O treinador português, inclusive, relembrou o início da campanha campeã da Libertadores de 2021, quando o Verdão iniciou a competição com dura vitória por 3 a 2, contra o Universitario, do Peru.

"Fez-me lembrar há três ou quatro anos aqui atrás, começamos uma Libertadores exatamente igual. Ganhamos no último minuto, jogo difícil. E é bom que os meus jogadores sintam o que é o ataque à profundidade, que é o que está a faltar à nossa equipe. Nossa equipe todos querem jogar no pé, no pé, parece futebol de salão. E é muito difícil quando os adversários correm para as costas e te metem a tua equipe a jogar para trás. E está faltando um bocadinho disso também: ser agudos, ser mais verticais, mas a verdade é que temos que matar o jogo. Nós na segunda parte temos duas do Lucas, temos uma do Emiliano e nestes jogos de Libertadores, uma boa parte, 60% da nossa equipe sabe o que é Libertadores, o treinador sabe o que é Libertadores", disse o treinador.

"Foi preciso ir buscar o nosso espírito que sempre temos, nunca desistir, lutar até ao fim, esperar que o resultado apareça e foi isso que aconteceu hoje. Conseguimos fazer um pênalti que já não fazíamos. Os últimos pênaltis que tivemos, não conseguimos fazer, fizemos. É verdade que sofremos dois gols de fora da área e o futebol é isto, é eficácia", seguiu.

O Palmeiras sofreu no começo, mas foi para o intervalo com a vantagem no placar após gol de Estêvão. No segundo tempo, voltou melhor, mas viu o Sporting Cristal empatar, com chute de fora da área de Pretell. Piquerez empatou, de pênalti, na reta final, mas o Verdão sofreu novo gol de fora da área, em chute de Távara, e cedeu o empate. Nos acréscimos, Richard Ríos garantiu a vitória palmeirense.

"Não interessa às vezes que tu lá vais, interessa as que entram na rede e felizmente hoje conseguimos, ao contrário dos jogos anteriores, fazer mais gols do que o nosso adversário num jogo difícil, porque o nosso adversário também tornou o jogo difícil através das bolas longas constantemente. O adversário não conseguia ligar um passe. Praticamente não dava para pressionar. E são muito fortes e muito bons naquilo que fazem", analisou Abel.

"Felizmente, graças à atitude de todos, conseguimos levar daqui três pontos que era o mais importante para aquilo para a confiança dos nossos jogadores e para continuarmos, mais do que tudo, a trabalhar muito, que é o que nós precisamos de fazer internamente. As expectativas para fora estão muito altas, mas para dentro há muito trabalho a fazer", seguiu.

"Olha, tive oportunidade de falar com o treinador no final. Não importa a forma que tu escolhes para jogar. O que importa é que a faças bem. E o Sporting Cristal é muito bom a fazer o que faz. Jogam um jogo muito direto, tão muito preparados para as segundas bolas e são muito bom na transição. Criam-nos imensas dificuldades. Tem um dois jogadores que arrematam muito bem fora da área. Dois grandes gols. O que eu posso dizer foi difícil e foi preciso ir ao fundo das nossas forças para conseguir sair daqui com os três pontos. É uma equipe que vai dar muito, muito trabalho", finalizou.

PALMEIRAS EM NOITE DE @LIBERTADORESBR. NÃO HÁ NADA QUE SE COMPARE! ??? Ótimo descanso, #FamíliaPalmeiras! ? pic.twitter.com/U3PO3KfABb ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 4, 2025

Com o resultado, o Verdão fica na vice-liderança do grupo H, atrás do Cerro Porteño, que lidera a chave, com maior saldo de gols.

O Palmeiras volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Antes disso, o Verdão entra em campo no domingo para enfrentar o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.