Santi Longo revela que não foi um pedido de Zubeldía e fala sobre passagem no São Paulo

O argentino Santi Longo, que defendeu o São Paulo nos últimos meses, revelou que sua contratação não foi um pedido de Luis Zubeldía, técnico tricolor. O volante falou sobre sua passagem pelo Brasil.

Contratado em setembro do ano passado, Santi não conseguiu se destacar no São Paulo e disputou apenas cinco jogos, sendo dois pelo Campeonato Paulista de 2025. Em fevereiro, ele acertou seu retorno ao Belgrano-ARG, que o havia emprestado para o Tricolor.

"Ele não me ligou, não me chamou, sabia que quem havia me chamado foi Rui Costa. Então, foi um pouco por isso também a decisão de voltar (ao Belgrano), porque quando o treinador não te chama ou não tem a total confiança em você, sendo minha primeira experiência fora do país, fica um pouco mais difícil. E eu também não pude me adaptar mais rapidamente ao futebol brasileiro. Uma autocrítica que tenho que fazer", afirmou o volante, em entrevista ao Arquibancada Tricolor.

????? ???????#VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / São Paulo FC pic.twitter.com/8JbFGVVbVQ ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 3, 2025

"A verdade é que como eu não fui um pedido de Luis (Zubeldía), ia ser difícil ter os minutos que desejava. Então eu tomei a decisão de voltar (ao Belgrano). Eu tentei aproveitar. Queria jogar muito mais, mas aproveitei muito", disse.

Apesar da pouca minutagem, jogador de 26 anos disse que era um sonho vestir a camisa do Tricolor e ressaltou que foi uma boa experiência defender a equipe.

"Era um sonho para mim pode ir para um clube como São Paulo, um clube muito grande. Estava com muita expectativa de poder jogar lá. Por isso tomei a decisão de ir jogar em um time muito grande do continente. Foi uma experiência muito linda. Disfrutei ao máximo, apesar de não poder ter jogado muito", pontuou.