Atletismo Brasil convoca equipe para disputa do Sul-Americano de Mar del Plata; veja lista

O Atletismo Brasil terá 89 atletas, sendo 43 mulheres e 46 homens, na seleção que disputará o 54º Campeonato Sul-Americano Adulto de Mar Del Plata, na Argentina, torneio que acontece de 25 a 27 de abril. A competição vale índices e pontos importantes para o Ranking Mundial na corrida pela qualificação ao Mundial de Atletismo de Tóquio, no Japão, disputado em setembro.

Onde assistir?

O Sul-Americano será transmitido ao vivo pela TV Atletismo Brasil, com narração em português.

Os atletas convocados para integrar o 4×100 metros e 4×400 metros, feminino e masculino, e o 4×400 m misto para o sétimo Campeonato Mundial de Revezamentos de Guangzhou 2025, na China, nos dias 10 e 11 de maio, também vão ao Sul-Americano.

"Tenho certeza de que o foco dos nossos atletas é o título sul-americano e fico muito feliz por mais uma vez levarmos uma equipe completa. Meus agradecimentos a todos os envolvidos, atletas, treinadores, integrantes de comissões multidisciplinares, clubes, federações, a Caixa, e ao Comitê Olímpico do Brasil", disse Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

"Sejam todos muitíssimos bem-vindos à Seleção Brasileira", disse Wlamir, citando o retorno do campeão olímpico do salto com vara Thiago Braz nos Jogos Olímpicos, do Rio, em 2016, entre os medalhistas em mundiais convocados, para saudar os mais experientes, mas também os mais jovens, estreantes que chegam para vivenciar a seleção em uma grande competição adulta.

"Encho o peito para dizer, com muita alegria, que estamos levando uma delegação completa", finalizou.

Para as provas individuais, foram convocados os primeiro e segundo colocados do Ranking Brasileiro. Para os revezamentos 4×100 metros e 4×400 metros, feminino e masculino, os critérios consideram equipes com seis atletas. A equipe do 4×400 metros misto será composta pelos integrantes do revezamento 4×400 metros.

Os critérios sempre são discutidos e elaborados no Departamento Técnico e no Conselho Técnico antes de serem encaminhados para aprovação do Conselho de Administração.

Confira todos os convocados:

Feminino

Ana Carolina Azevedo (EC Pinheiros-SP) - 100 m - 200 m - 4×100 m



Vitória Rosa (Pinheiros-SP) - 100 m - 4×100 m



Lorraine Martins (Pinheiros-SP) - 200 m - 4×100 m



Gabriela Silva Mourão (Pinheiros-SP) - 4×100 m



Daniele Campigotto (Clube de Atletismo Chapecó-SC) - 4×100 m



Vanessa Sena dos Santos (AD Centro Olímpico-SP) - 4×100 m



Tiffani Marinho (Orcampi-SP) - 400 m - 4×400 m



Jainy dos Santos Barreto (Instituto Elizângela Maria Adriano-IEMA-SP) - 400 m - 4×400 m



Anny Caroline de Bassi (Instituto de Atletismo Balneário Camboriú-SC) - 4×400 m



Erica Geni Barbosa Cavalheiro (Instituto de Atletismo Foz do Iguaçu-PR) - 4×400 m



Rita de Cássia Ferreira Silva (Pinheiros-SP) - 4×400 m



Letícia Nonato Lima (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 4×400 m



Flávia Maria de Lima (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 800 m



Mayara dos Santos Leite (Pinheiros-SP) - 800 m



July Ferreira da Silva Abrãao (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG)- 1.500 m - 5.000 m



Luise Rosa Braga (Centro de Atletismo de Sobradinho-DF) - 1.500 m



Tatiane Raquel da Silva (Pinheiros-SP) - 5.000 m - 3.000 m com obstáculos



Mirelle Leite da Silva (Pinheiros-SP) - 3.000 m com obstáculos



Núbia de Oliveira Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 10.000 m



Amanda Aparecida de Oliveira (Elite Runners USB Ltda-RJ) - 10.000 m



Vitória Sena Batista Alves (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 100 m com barreiras



Ketiley Batista (ASP Pindamonhangaba-SP) - 100 m com barreiras



Chayenne Pereira da Silva (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras



Camille Cristina de Oliveira (Pinheiros-SP) - 400 m com barreiras



Valdiléia Martins (Orcampi-SP) - salto em altura



Arielly Kailane Monteiro Rodrigues (Pinheiros-SP) - salto em altura



Juliana De Menis Campos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto com vara



Isabel Demarco de Quadros (IA Balneário Camboriú-SC) - salto com vara



Leticia Oro Melo (Sogipa-RS) - salto em distância



Lissandra Maysa Campos (Instituto Vicente Lenílson-MT) - salto em distância



Gabriele Sousa dos Santos (Pinheiros-SP) - salto triplo



Regiclecia Cândido da Silva (Pinheiros-SP) - salto triplo



Ane Caroline Miguel da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - Arremesso do peso - lançamento do disco



Livia Avancini (Instituto Paranaense de Esportes e Cultura-IPEC-PR) - arremesso do peso



Izabela Rodrigues da Silva (IEMA-SP) - lançamento do disco



Andressa Oliveira de Morais (Pinheiros-SP) - lançamento do disco



Mariana Grazielly Marcelino (IA Balneário Camboriú-SC) - lançamento do martelo



Jucilene sales de Lima (IEMA-SP) - lançamento do dardo



Daniella Nisimura Lorenzon (União Catarinense de Atletismo-SC) - lançamento do dardo



Viviane Santana Lyra (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 20 km marcha atlética



Gabriela de Souza Muniz (CASO-DF) - 20 km marcha atlética



Tamara Alexandrino de Souza (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - heptatlo



Roberta Almeida dos Santos (Pinheiros-SP) - heptatlo

Masculino

Felipe Bardi dos Santos (SESI-SP) - 100 m - 4×100 m



Erik Felipe Barbosa Cardoso (SESI-SP) - 100 m - 4×100 m



Paulo André Camilo de Oliveira (Clube de Atletismo do Espírito Santo) - 4×100 m



Igor Bezerra Soares (Associação de Apoio as Pessoas com deficiência-AAPD-PE)- 4×100 m



Rodrigo Pereira do Nascimento (Pinheiros-SP) - 4×100 m



Vitor Hugo Mourão dos Santos (AD Centro Olímpico-SP)



Renan Correia de Lima Gallina (Associação de Atletismo de Maringá-PR) - 200 m



Gabriel Aparecido dos Santos Garcia (Pinheiros-SP) - 200 m



Matheus Lima da Silva (Pinheiros-SP) - 400 m - 400 m com barreiras - 4×400 m



Douglas Hernandez Mendes da Silva (IA Balneário Camboriú-SC) - 400 m - 4×400 m



Lucas da Silva Carvalho (Pinheiros-SP) - 4×400 m



Jadson Erik Soares de Lima (Pinheiros-SP) - 4×400 m



Tiago Lemes da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 4×400 m



Elias Oliveira dos Santos (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 4×400 m



Guilherme Rodrigues Santana Orenhas (IA Balneário Camboriú-SC) - 800 m



Eduardo Ribeiro Moreira (Pinheiros-SP) - 800 m



Guilherme Kurtz (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 1.500 m



Thiago do Rosário André (Pinheiros-SP) - 1.500 m



Janio Marcos Gonçalves Varjão (Barra do Garças Associação de Atletismo) - 5.000 m



Altobeli Santos da Silva (Pinheiros-SP) - 5.000 m - 3.000 m com obstáculos



Fábio Jesus Correia (Kiatleta Associação Desportiva-SP) - 10.000 m



Victor de Magalhães Castro Neiva (Centro de Treinamento de Deodoro-RJ) - 10.000 m



Eduardo de Deus (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - 110 m com barreiras



Thiago Resende Ornelas (Associação Esportiva Taubaté de Atletismo-SP) - 110 m com barreiras



Francisco Guilherme dos Reis Viana (Orcampi-SP) - 400 m com barreiras



Walace Caldas (Associação Prática de Atletismo Jaraguá do Sul-SC) - 3.000 m com obstáculos



Thiago Julio Alfano Moura (Pinheiros-SP) - salto em altura



Fernando Carvalho Ferreira (IEMA-SP) - salto em altura



Lucas Alisson Pedro (Pinheiros-SP) - salto com vara



Thiago Braz da Silva (Associação de Atletismo Blumenau-SC) - salto com vara



Lucas Marcelino dos Santos (Pinheiros-SP)- salto em distância



Gabriel Luiz Boza (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - salto em distância



Almir Cunha dos Santos (Sogipa-RS) - salto triplo



Elton Junio dos Santos Petronilho (Pinheiros-SP) - salto triplo



Welington Silva Morais (Pinheiros-SP) - arremesso do peso



William Venâncio Dourado (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - arremesso do peso



Wellinton da Cruz Filho (Associação Atlética Banco do Brasil-AABB-PR) - lançamento do disco



Douglas Junior dos Reis (IEMA-SP) - lançamento do disco



Luiz Maurício Dias da Silva (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - lançamento do dardo



Pedro Henrique Nunes Rodrigues (Pinheiros-SP) - lançamento do dardo



Allan da Silva Wolski (Pinheiros) - lançamento do martelo



Alencar Chagas Pereira (AABB-PR) - lançamento do martelo



José Fernando Ferreira Santana (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo



Pedro de Oliveira (Praia Clube-CEMIG-Exército-Futel-MG) - decatlo



Matheus Gabriel de Liz Correa (Associação de Atletismo de Blumenau) - 20 km marcha atlética



Max Batista Gonçalves dos Santos (CASO-DF) - 20 km marcha atlética