Corinthians leva 500 mil torcedores à Arena em 2025 e alcança marcas expressivas

Na noite da última quarta-feira, o Corinthians foi derrotado pelo Huracán, da Argentina, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. Apesar do revés, porém, a torcida marcou presença e levou o clube a alcançar marcas expressivas de público.

Com o bom público na derrota da última quarta-feira, o Corinthians chegou ao 30º jogo consecutivo colocando mais de 40 mil torcedores em seu estádio. Além disso, o Alvinegro já recebeu 500 mil torcedores na Neo Química Arena nos 12 jogos que disputou em casa neste ano.

O Timão também supera os demais clubes do Brasil no número de torcedores presentes em seu estádio na atual temporada. A equipe tem uma média de 44.189 torcedores por partida.

As estatísticas de público em Itaquera são ainda mais expressivas tendo como parâmetro a presença de 30 mil torcedores na Arena. A Fiel já registra 50 jogos consecutivos superando tal marca.

Para o duelo contra o Vasco, neste fim de semana, a promessa é de casa cheia mais uma vez. Nesta quinta-feira, o clube informou que todos os ingressos para o confronto já foram reservados pela torcida.

Apoiado pela força da Fiel Torcida, o Corinthians recebe o Vasco neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão ocupa a oitava colocação na Série A, com um ponto conquistado. O Alvinegro quer dar uma resposta aos torcedores após a derrota para o Huracán na última quarta-feira e vai em busca dos três pontos contra o Vasco.