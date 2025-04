Fluminense derrota Bauru e se mantém vivo na disputa pela vaga das semifinais da Superliga feminina de vôlei

Nesta quinta-feira, em confronto válido pela segunda partida da melhor de três das quartas de final da Superliga feminina de vôlei, o Fluminense recebeu o Bauru no Ginásio da Hebraica e venceu por 3 sets a 0 (26/25, 25/20 e 25/21).

Com o triunfo, o Tricolor carioca impediu que o Bauru avançasse às semifinais devido ao formato melhor de três da competição (equipe paulista venceu o primeiro duelo), deixou tudo em aberto e adiou a decisão pela vaga nas semifinais.

O terceiro e decisivo duelo ocorre na próxima quinta-feira, às 18h (de Brasília), novamente no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro.

O primeiro set foi o mais equilibrado da partida, com frequentes trocas de pontos. No entanto, o Fluminense assumiu a vantagem no fim e venceu por 26 a 24.

Na segunda etapa, o Bauru começou bem ao alcançar uma vantagem de três pontos, mas o Tricolor se recuperou e, com um fim de set acirrado, triunfou de virada, por 25 a 20.

O terceiro e último set também foi vencido pelo Fluminense, que foi defensivamente superior, teve mais eficiência nos saques e garantiu a etapa pelo placar de 25 a 21.