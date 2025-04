Vitor Roque completa cinco jogos sem marcar no Palmeiras e revela ansiedade

O Palmeiras venceu o Sporting Cristal, hoje, por 3 a 2, pela primeira rodada da Copa Libertadores. O atacante Vitor Roque estreou na competição continental com a camisa alviverde e após cinco jogos ainda não conseguiu balançar as redes pelo Alviverde. O camisa 9 celebrou o triunfo e revelou a ansiedade para marcar pelo Verdão.

"É uma vitória muito importante, que tira um pouco dessa sequencia negativa que estávamos tendo. Essa vitória nos dá confiança para seguir no Brasileiro, que é difícil. E esses três pontos na Libertadores também são muito importantes para nós", disse ao Paramount+.

Depois de avaliar o triunfo, foi questionado a ansiedade de marcar pelo Verdão. "Com certeza, porque atacante vive de gols. Mas tenho que ficar tranquilo, continuar trabalhando, com muita humildade, paciência e muito trabalho que os gols vão sair naturalmente", revelou.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira sofreu no começo, mas foi para o intervalo com a vantagem no placar após gol de Estêvão. No segundo tempo, voltou melhor, mas viu o Sporting Cristal empatar, com chute de fora da área de Pretell. Piquerez empatou, de pênalti, na reta final, mas o Verdão sofreu novo gol de fora da área, em chute de Távara, e cedeu o empate. Nos acréscimos, Richard Ríos garantiu a vitória palmeirense.

O Verdão precisava dar uma resposta à torcida depois do vice no Paulista e da estreia no Brasileiro com um empate sobre o Botafogo. A equipe alviverde entra em campo neste domingo para enfrentar o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.