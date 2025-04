Ríos marca nos acréscimos, e Palmeiras bate Sporting Cristal na estreia pela Libertadores

O Palmeiras estreou na Libertadores nesta quinta-feira com uma vitória muito suada, por 3 a 2, contra o Sporting Cristal, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Estêvão, Piquerez e Richard Ríos anotaram para o Verdão, enquanto Pretell e Távara fizeram para os donos da casa.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira sofreu no começo, mas foi para o intervalo com a vantagem no placar após gol de Estêvão. No segundo tempo, voltou melhor, mas viu o Sporting Cristal empatar, com chute de fora da área de Pretell. Piquerez empatou, de pênalti, na reta final, mas o Verdão sofreu novo gol de fora da área, em chute de Távara, e cedeu o empate. Nos acréscimos, Richard Ríos garantiu a vitória palmeirense.

Com esse resultado, o Verdão soma três pontos e fica na vice-liderança do Grupo H, atrás do Cerro Porteño, com a mesma pontuação, mas saldo de gols maior. O Sporting Cristal ocupa a terceira posição.

O Palmeiras volta a campo pela Libertadores na próxima quarta-feira, quando enfrenta o Cerro Porteño, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O Sporting Cristal, por sua vez, visita o Bolívar, em La Paz, no mesmo dia e horário. Antes disso, o Verdão entra em campo no domingo para enfrentar o Sport, às 18h30, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Minha estreia? Cravei os três pontos e coloquei na bagagem de volta pra São Paulo! ?? Comecei a @LibertadoresBR com o pé direito, chegando a oito jogos de invencibilidade fora do Brasil! Seguimos juntos! ? ? Sporting Cristal-PER 2×3 Palmeiras

? Estêvão, Piquerez e Ríos pic.twitter.com/d8ZfWb25ki ? SE Palmeiras (@Palmeiras) April 3, 2025

Estêvão faz para o Palmeiras em primeiro tempo brigado

O Palmeiras começou o jogo tendo mais posse de bola, mas pouco conseguiu criar para chegar com perigo à meta do Sporting Cristal. O time peruano foi dono da primeira melhor chance do jogo, aos 15. Após lançamento na área do Palmeiras, a bola bateu no braço de Bruno Fuchs, que disputava com Castro, na entrada da área, e o árbitro assinalou a falta. Na cobrança, González mandou direto e Weverton mandou por cima do travessão.

E, aos 24 minutos, o Sporting Cristal deu novo susto no Palmeiras. Depois de cobrança de escanteio, Romero ajeitou de cabeça para frente, e Chavez cabeceou de frente para Weverton, que se jogou na bola e salvou o Verdão, no limite. Na sequência, Bruno Fuchs lançou Vitor Roque na área, mas o camisa 9 não conseguiu superar a marcação para finalizar e perdeu bola.

Estêvão teve boa chance aos 32. Piquerez avançou até o fundo e cruzou na área. Estêvão, na cara do gol, cabeceou para fora, perdendo a oportunidade de colocar o Verdão em vantagem. Quatro minutos depois, Enríquez salvou o Sporting Cristal de levar o gol. Vitor Roque lançou a bola na área, Estêvão tocou atrás para Evangelista, que bateu para o gol e viu o goleiro espalmar.

Na sequência, aos 37, finalmente, o Alviverde abriu o placar. Emiliano Martínez lançou na área para Facundo Torres, que acionou Vitor Roque. O camisa 9 brigou pela bola, Facundo finalizou e viu Enríquez espalmar para dentro da área. Estêvão pegou o rebote, superou o goleiro e estufou a rede.

Palmeiras toma sustos, mas garante vitória nos acréscimos

O Palmeiras voltou ligado para o segundo tempo e logo no início teve boa chance, aos dois minutos. Lucas Evangelista mandou na entrada da área para Felipe Anderson, que finalizou e parou em defesa de Enríquez. Na sequência, o camisa 7 do Verdão tocou para Facundo Torres, mas viu a defesa afastar. Depois, Piquerez cruzou e Vitor Roque cabeceou por cima do gol.

Aos sete, Evangelista, soltou uma pancada de fora da área, o goleiro resvalou e mandou por cima do travessão. O árbitro marcou apenas tiro de meta. No minuto seguinte, quase que o Palmeiras fez o segundo. Emiliano Martínez abriu com Estêvão na direita, invadiu a área, recebeu de volta e bateu para o gol, parando em defesa de Enríquez. O Sporting Cristal levou perigo aos 16. Cabellos ficou com a sobra na área, mas bateu em cima de Evangelista, que afastou a bola.

O time peruano deixou tudo igual aos 21 minutos. Castro recebeu passe na entrada da área e tocou para Pretell, que estava de frente para o gol. Ele soltou a pancada e estufou a rede palmeirense, sem chance para Weverton. Aos 34 minutos, Flaco López foi lançado por Estêcão na área e foi derrubado por Sosa, garantindo um pênalti para o Verdão. Na cobrança, Piquerez soltou uma pancada e fez o segundo gol palmeirense.

Mas, sem dar tempo para os brasileiros comemorarem, o Sporting Cristal empatou novamente, aos 38. Cabellos tocou para Távara, que bateu forte de fora da área quase no ângulo de Weverton, fazendo um golaço. O Palmeiras não se deu por vencido e fez o terceiro, nos acréscimos. Aos 47, Richard Ríos, de cabeça, recebeu de Luighi, na medida, e garantiu a vitória alviverde.

FICHA TÉCNICA



SPORTING CRISTAL 2 X 3 PALMEIRAS

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (Peru)



Data: 03 de abril de 2025 (quarta-feira)



Horário: às 19h (de Brasília)



Árbitro: Dario Herrera (ARG)



Assistentes: Gabriel Chade (ARG) e Facundo Rodrigues (ARG)



VAR: Hector Palleta (ARG)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Pretell, Leandro Sosa, Cabellos, Iren Ávila (Sporting Cristal); Vitor Roque, Emiliano Martínez, Felipe Anderson (Palmeiras)



Gols: Jesús Pretell, aos 21 minutos do 2°T, Távara, aos 38 minutos do 2°T (Sporting Cristal); Estêvão, aos 37 minutos do 1°T, Piquerez, aos 36 minutos do 2°T, e Richard Ríos, aos 47 minutos do 2°T (Palmeiras)

SPORTING CRISTAL: Enríquez; Chávez, Romero, Sosa e Lutiger (Cabellos); Jesús Pretell (Wisdom), Martín Távara, González e Castro (Misael Sosa); Irven Ávila (Alarcón) e Martín Cauteruccio (Lora).



Técnico: Guillermo Farré

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Bruno Fuchs (Mayke (Giay)) e Micael; Lucas Evangelista (Luighi), Emiliano Martínez, Felipe Anderson (Richard Ríos) e Piquerez; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque (Flaco López).



Técnico: Abel Ferreira