Mayke sente dores na coxa minutos após entrar em campo, é substituído e vira problema no Palmeiras

O lateral direito Mayke deve virar nova baixa no Palmeiras. Nesta quinta-feira, o camisa 12 do Verdão sentiu dores na coxa esquerda pouco depois de sair do banco de reservas e entrar em campo durante a vitória por 3 a 2 contra o Sporting Cristal, pela primeira rodada da Libertadores, no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

Mayke foi acionado pelo técnico Abel Ferreira aos 18 minutos do segundo tempo, entrando na vaga do zagueiro Bruno Fuchs. Contudo, precisou ser substituído aos 25 depois de ficar caído em campo com dores na coxa esquerda.

Para esta partida, o treinador optou por começar o jogo com três zagueiros Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Micael.

Com a saída de Mayke, Agustín Giay entrou aos 25. Mayke, então, passará por reavaliação médica no Palmeiras para saber qual o problema. Confirmada a lesão do atleta, o Verdão ficaria apenas com Giay à disposição no setor da lateral direita, uma vez que Marcos Rocha está entregue ao Departamento Médico.

Marcos Rocha vem sendo desfalque no Palmeiras desde a semifinal do Paulistão, quando saiu de campo ainda no início do primeiro tempo do clássico contra o São Paulo, no Allianz Parque. O atleta trata de uma lesão na coxa esquerda e ainda não deu início ao processo de transição física.

Mayke teve um ano de 2024 complicado pelo Palmeiras e acumulou algumas lesões, o que atrapalhou sua sequência. Neste ano, vinha alternando a titularidade com Marcos Rocha no início da temporada e ainda não havia tido problemas físicos.