Pegula supera Tomljanovic, chega a 22 vitórias no ano e desafia campeã Collins em Charleston

Campeã no Torneio de Austin e vice em Adelaide e no WTA 1000 de Miami, a norte-americana Jessica Pegula continua se destacando na temporada, na qual chegou à 22ª vitória nesta quinta-feira. Principal favorita no WTA 500 de Charleston, ela garantiu vaga nas quartas de final ao superar a australiana Ajla Tomljanovic por tranquilos 6/3 e 6/2.

Nesta sexta-feira, Pegula terá um compromisso caseiro com a compatriota Danielle Collins, sétima favorita, que avançou com grande triunfo sobre Jelena Ostapenko, da Letônia, por 7/5 e 6/3.

Pegula precisou de 1h13 para avançar. Número quatro do mundo, a norte-americana foi superior praticamente o tempo todo. Após sair perdendo o serviço, ele devolveu a quebra a seguir e não mais foi incomodada.

Com 5 a 2, Pegula teve quatro set points no serviço de Tomljanovic. Mas não conseguiu a terceira quebra. No serviço, entretanto, não deu chances e fechou na segunda oportunidade para fazer 6 a 3.

O segundo set foi bem tranquilo. A favorita abriu logo 4 a o com duas quebras e jogo extremamente ofensivo. A australiano não conseguiu esbanjar reação e acabou eliminada com 6 a 2.

Atual campeã em Charleston, Collins teve enorme trabalho diante de Ostapenko, que chegou a abrir 4 a 2 no primeiro set. A vantagem, contudo, foi tirada de imediato, com a igualdade em 4 a 4. Reagir rápido deu moral a Collins, que arrancou para 7 a 5.

Depois de ficar em desvantagem por 3 a 2 no segundo set, a norte-americana novamente ligou o Odo turbo ao emplacar quatro pontos seguidos para celebrar a vaga nas quartas de final com 6 a 3.