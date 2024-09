Finalistas do Brasileirão feminino, técnicos de Corinthians e São Paulo projetam decisão em Itaquera

O Campeonato Brasileiro feminino conhecerá seu campeão neste fim de semana. Antes disso, porém, jogadoras e técnicos dos finalistas Corinthians e São Paulo concederam entrevista coletiva no Museu do Futebol.

Nesta sexta-feira, o treinador Lucas Piccinato, Tamires e Duda Sampaio, do Corinthians, e o técnico Thiago Viana, Aline Milene e Dudinha, do lado do São Paulo, falaram sobre a partida de volta entre as equipes. A bola rola neste domingo, às 10h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians construiu uma boa vantagem no jogo de ida, disputado no Morumbis. As Brabas venceram o São Paulo por 3 a 1. Dessa forma, podem perder por até um gol de diferença que sairão de Itaquera com mais um título para a conta. Já o Tricolor precisa de um triunfo por 2 a 0 para levar a decisão para os pênaltis.

Os dois treinadores abriram a coletiva de imprensa desta sexta-feira projetando o confronto decisivo entre os clubes. Thiago Viana destacou o tamanho do desafio que o São Paulo terá de enfrentar em território hostil, enquanto Piccinato também apontou que, apesar da vantagem alvinegra, clássicos sempre são complicados.

"É um grande desafio, acho que o maior desafio da temporada para nós, sem dúvida nenhuma. Pensamos muito jogo a jogo, então a estratégia é definida de acordo com o adversário, de acordo com o resultado, de acordo com o que a gente precisa buscar no segundo jogo. É uma mescla do equilíbiro, da consistência que nos trouxe até a final. Fomos muito regulares durante o campeonato, isso fez a gente chegar até a decisão. Mas ao mesmo tempo temos que trazer algo que nos aproxime de buscar o placar que a gente precisa. Sabemos da dificuldade do jogo, do desafio que é muito grande. Mas pensamos em todos esses detalhes para definir a melhor estratégia, a melhor equipe para a final", apontou o técnico tricolor.

"Acredito que é uma mescla daquilo que desempenhamos durante a temporada, com a nossa característica, com o nosso jeito de jogar, mas também entendendo que o adversário nos traz pontos específicos que precisamos nos proteger e também explorar para conseguir sair com a vitória. Vai ser um jogo extremamente complicado, de detalhes, como todo clássico é. Espero que estejamos em uma manhã iluminada e possamos sair com o título", completou Piccinato.

A promessa é de casa cheia do lado corintiano neste domingo. No site de ingressos alvinegro, os ingressos para a final constam como esgotados. Assim, a expectativa é de que a Fiel Torcida possa bater o recorde de público sul-americano mais uma vez.

Duda Sampaio valorizou todo o apoio da Fiel Torcida nas arquibancadas da Neo Química Arena. A meio-campista, que esteve em campo na quebra do recorde no ano passado, espera que, nesta temporada, a marca seja quebrada novamente.

"Sem dúvida nenhuma, a torcida é sempre um incentivo a mais. A gente sabe da qualidade que tem, o quanto eles apoiam o futebol feminino. Quando chega um momento tão grande como esse, um momento tão importante, com duas equipes muitas fortes, sabemos que o estádio estar cheio nos dá uma força muito grande. O trabalho, principalmente do Corinthians, é esse, é buscar sempre estar com o estádio cheio. Já pude vivenciar isso dos dois lados. Ano passado, foi incrível o que fizeram na final, batendo recorde. Espero que esse ano possamos fazer isso novamente e possamos fazer um grande espetáculo para aqueles que estarão assistindo, seja lá ou seja de casa", disse a jogadora.

O Corinthians entra em campo no domingo com o objetivo de conquistar seu sexto título do Brasileiro feminino, o quinto consecutivo. Do outro lado, o São Paulo vai em busca da vitória para, quem sabe, levantar a taça pela primeira vez.

A Série A1 do Brasileirão feminino desta temporada terá premiação recorde. A CBF estabeleceu o valor de R$ 1,5 milhão para o campeão, enquanto o vice receberá R$ 750 mil.