Vaga na final da Copa do Brasil garante ao menos R$ 31,5 milhões aos clubes

A vaga na decisão da Copa do Brasil garante aos dois finalistas, além da chance de disputar o título, uma premiação recheada.

Cofres reforçados

A classificação rende pelo menos R$ 31,5 milhões, valor do prêmio dado ao vice-campeão. Com essa quantia, o time derrotado não sai da decisão de bolsos vazios após a decepção de ficar sem taça.

Já o vencedor da decisão embolsará R$ 73,5 milhões. As cotas de premiação sofreram reajuste de de 5% com relação aos valores de 2023 — o São Paulo, campeão da última edição, levou R$ 70 milhões apenas pela vitória na final.

Contando todas as fases, a premiação máxima para o campeão pode chegar a R$ 96,39 milhões. Isso levando em consideração os clubes que participam do torneio desde a primeira fase, como Corinthians ou Vasco. Já nos casos de Flamengo e Atlético-MG, que entraram direto na terceira fase por estarem na Libertadores, a quantia total em caso de título seria de R$ 93,135 milhões.

Os confrontos da semifinal são Corinthians x Flamengo e Vasco x Atlético-MG — Corinthians e Vasco são os mandantes do jogo decisivo. A ordem do mando de campo foi sorteada nesta sexta-feira (20) pela CBF. Os quatro receberam R$ 9,45 milhões pela vaga na semifinal.

As datas-base dos duelos de ida e de volta são 2 e 17 de outubro, respectivamente. Já as finais devem ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos.

A Copa do Brasil não terá um campeão inédito neste ano. Todos os semifinalistas já conquistaram o torneio pelo menos uma vez. Entre os quatro, o Flamengo é o maior vencedor da competição, com quatro taças (1990, 200, 2013 e 2022), seguido pelo Corinthians, com três (1995, 2002 e 2009), pelo Atlético, com duas (2014 e 2021), e pelo Vasco, com uma (2011).

Jogos da semi