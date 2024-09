Santos vê chances de acesso aumentarem após nova vitória pela Série B; veja

O Santos conquistou mais um resultado positivo na Série B do Campeonato Brasileiro, na última quinta-feira (19). O time ganhou do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, por 1 a 0, e se reaproximou do líder do torneio, Novorizontino.

O triunfo, ainda, aumentou a probabilidade de acesso da equipe à Série A. Segundo contas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Peixe possui 84,5% de chances de retornar à elite do futebol nacional.

De acordo com o cálculo feito pela universidade, o Santos é o segundo clube com mais chances de subir à Série A. Na primeira posição da lista, está o Novorizontino, líder da Série B, com 91,8% de chance de acesso. Abaixo do Alvinegro Praiano aparece o Vila Nova, com 68,4%.

A probabilidade do Peixe garantir a sua vaga na Série A do ano que vem cresceu consideravelmente da última rodada para esta. Após a vitória sobre o América-MG, na Vila Viva Sorte, na rodada anterior, o Santos detinha 72,5%. Agora, com o término da 27ª rodada, a equipe aumentou a possibilidade em mais de 10%.

Mesmo com altas chances de acesso, o time de Fábio Carille ainda é o segundo colocado da Segunda Divisão, com 49 pontos conquistados. A equipe, que vem de três vitórias seguidas, está um ponto abaixo do líder Novorizontino.

Restam, ainda, 11 rodadas para o final do torneio. Na próxima, o Santos encara o Novorizontino em confronto direto pela liderança da Série B. O duelo está agendado para a próxima segunda-feira (23), a partir das 21h (de Brasília), na Vila Viva Sorte.